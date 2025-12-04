López Miras comparecerá el 11 de diciembre para responder a las preguntas de los portavoces parlamentarios

La Junta de Portavoces ha ordenado la actividad parlamentaria de la próxima semana, en la que el presidente del Consejo de Gobierno, Fernando López Miras, comparecerá ante el Pleno de la Cámara para responder a las Preguntas Orales que le formulen los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios. Será el jueves 11 de diciembre, en una sesión que comenzará a las 9.30 horas, y cuyo orden del día incluye también la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor sobre la situación de la red eléctrica en la Región de Murcia, formulada por el grupo parlamentario Popular.

La actividad parlamentaria comenzará el martes 9 de diciembre, con la reunión de la Comisión Especial de Estudio sobre Infancia y Adolescencia, en una doble sesión en la que comparecerán, a las 9.30 horas, el Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia y a las 11.30 horas, Red Madre, según informaron fuentes del parlamento autonómico en una nota de prensa.

Y a las 13.00 horas, se constituirá la Comisión Especial de Investigación sobre la liquidación fallida por daños y perjuicios en la construcción y explotación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.

Y el miércoles 10 de diciembre, se celebrará Sesión Plenaria. En ella el grupo parlamentario Socialista presentará una moción sobre la conmemoración de los 50 años de España en libertad, "recordando los avances logrados en estos años de democracia, homenajeando a colectivos e Instituciones que lo han hecho posible" y otra en la que pedirán que los beneficiarios de ayudas para placas solares y vehículos eléctricos las cobren a lo largo de 2025.

Los socialistas junto al grupo parlamentario Mixto también van a presentar una propuesta de modificación del Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia.

Por parte del grupo parlamentario Popular se propondrá una moción en defensa de los trabajadores autónomos y otra para solicitar solicitud al Gobierno de la Nación la eliminación de manera temporal del IVA de la carne de pollo y de los huevos.

El grupo parlamentario Vox va a presentar una moción sobre el uso de vestimenta islámica en espacios públicos, y otra para desarrollar medidas de protección de menores embarazadas en el entorno escolar (MOCP-0838), formulada por el grupo parlamentario Vox

El plazo para presentar tanto las Preguntas Orales al presidente del Consejo de Gobierno, como las enmiendas, finalizará mañana viernes 5 de diciembre, a las 12.00 horas.