López Miras tacha de "barbaridad" que Sánchez "trague" con las exigencias independentistas

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha confesado estar "muy preocupado por la deriva que ha cogido la situación nacional, tanto con los privilegios como con el cuestionamiento de nuestra norma fundamental con la Constitución por parte de Pedro Sánchez", ya que considera una "barbaridad" que el presidente en funciones "vaya a tragar con lo que los independentistas catalanes le pongan encima de la mesa".

Preguntado sobre la opinión que le merece el posible acuerdo entre Junts y el PSOE y la amnistía, afirma que todo eso está siendo un "teatro". "Sánchez tenía claro que iba a tragar con lo que fuera necesario si de ello dependía seguir siendo presidente del Gobierno y como él tenía claro que iba a tragar con todo, pues está tragando con todo".

"Primero está teatralizando ese acuerdo con Bildu, después con Sumar, luego con la izquierda republicana de Cataluña y ahora con Junts, y va a tragar con lo que los independentistas catalanes le pongan encima de la mesa", advierte, en una entrevista en Espejo Público recogida por Europa Press.

A su juicio, "es una barbaridad en todos los aspectos. En el fondo, porque supone privilegiar a los delincuentes, decir que hay unos españoles que pueden incumplir la ley frente a otros".

En clave política, se pregunta el presidente de la Región que "con qué cara le digo yo a los murcianos que tienen que cumplir la ley, o que la ley solo hay que cumplirla en determinadas circunstancias. Que si eres independentista de Cataluña sí puedes cometer delitos y vulnerar la ley, porque luego se borrarán esos delitos".

Ahora, dice, "va mucho más allá de algunas cuestiones que se podían plantear al principio, incluso para exonerar delitos de terrorismo, violencia, agresiones".

Por ello, cree que "a partir de ese acuerdo de Pedro Sánchez, a partir de la nueva investidura de Pedro Sánchez, si es así los españoles dejarán de ser iguales".

Sobre si es partidario de seguir manifestándose en la calle y la concentración a la que ha acudido Esperanza Aguirre, al parecer no autorizada en Ferraz, ha afirmado que es partidario de "utilizar todos los recursos dentro del marco jurídico y político para intentar que no se rompa la igualdad entre los españoles, que no se privilegie a unos españoles frente a otros, para intentar que no terminemos con la igualdad entre territorios y entre españoles".

Aboga por "hacerlo institucional y jurídicamente" y recuerda su comparecencia en el Senado, en la que anunció que Murcia "va a interponer ese recurso ante el Tribunal Constitucional".

Además, subraya el presidente murciano, la Constitución "establece dentro de nuestro ordenamiento jurídico mecanismos legales para que los ciudadanos hablen también y manifiesten su voluntad en la calle".

Por lo tanto, ha asegurado, "dentro del marco de la ley, hay que escuchar a los ciudadanos. Si los ciudadanos quieren salir a la calle y quieren decir que lo que está haciendo Pedro Sánchez es una barbaridad y que no hay un ciudadano por encima de otro en nuestro país, porque así lo recoge la Constitución, el PP no agita la calle, los que son expertos en agitar la calle es el PSOE y si hay políticos que han recibido escraches en sus domicilios hemos sido los representantes públicos del PP".

Lo que está haciendo el PP precisamente es "organizar actos todos los fines de semana para que los españoles puedan manifestarsu voluntad contraria a esa amnistía y a que se privilegie a los delincuentes".

En esta línea, anima a que "dentro de los cauces legales, y el ordenamiento jurídico permite que los ciudadanos puedan manifestarse y puedan alzar la voz siempre dentro de la legalidad en la calle, lo hagan", pero, ha manifestado, "cualquier cosa que se haga fuera de la ley, cualquier cosa que se haga sin el amparo de la ley, cualquier manifestación, no tiene ni mi respaldo, ni estamos de acuerdo en el PP".

Por lo que considera que si la participación de Esperanza Aguirre "se hizo en un acto no autorizado y fuera del marco jurídico que establece la Constitución para poder manifestarse los ciudadanos, yo no estoy de acuerdo".

No se va a conformar con "la migajas"

Por otra parte, ha asegurado que cuando se reforme el sistema de financiación autonómica "se debe de compensar con una condonación de la deuda a esas comunidades que estamos generando deuda, porque tenemos menos financiación que el resto de comunidades", pero, ha advertido, "de ninguna manera nos vamos a conformar con las migajas de un acuerdo bilateral entre Pedro Sánchez y los separatistas catalanes para que Sánchez siga siendo presidente del gobierno".

Tras recordar que ya solicitó la condonación la deuda de la Región de Murcia a Rajoy cuando era presidente y al entonces ministro Montoro, ha puntualizado que "el 80% de la deuda de la Región de Murcia es imputable, según numerosos informes, a la infrafinanciación que sufre la Región, junto con la Comunidad Valenciana, las dos comunidades peor financiadas de toda España".

Y eso, ha dicho, "hace que cada año vayamos generando más deuda". A su juicio, "ésta no es la forma de negociar con la Región de Murcia y no es la forma de poder pactar y acordar un sistema de financiación autonómica o una quita de la deuda, al menos con la Región de Murcia".

Según el presidente murciano, "las cuestiones que afectan a los murcianos se hablan con los representantes de los murcianos. Si se plantea una condonación de la deuda o se plantea una reforma del sistema de financiación autonómica que afecta a Murcia, no va a ser de forma bilateral entre el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña. Va a ser cara a cara Gobierno de España con Gobierno de la Región de Murcia".

"Cualquier cosa que no sea eso es ilegal y por eso lo vamos a recurrir, porque el artículo 2 de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica dice que el sistema de ingresos de las comunidades no podrá privilegiar ni económicamente, ni socialmente a nadie", ha manifestado.

Lamenta, por ello, que "toda la política de Pedro Sánchez se base precisamente en lo contrario, en privilegiar a aquellos de los que depende que siga siendo presidente del gobierno".

Por ello, ha dejado claro que se va a recurrir. Porque, además, "si se habla de condonación de la deuda o del nuevo sistema de financiación autonómica tiene que hacerse también, lo establece la ley en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y tiene que ser de manera multilateral, no bilateral entre la comunidad y el gobierno".

Por tanto, indica, "no estamos de acuerdo a esa condonación de la duda, al 20%, y no nos vamos a subir a ese carro de la condonación de la duda que ha pactado con los republicanos de Cataluña". "Esto tiene que hacerse con todas las comunidades y, desde luego, cara a cara, gobierno de España y Gobierno de la Región de Murcia", insiste.

Preguntado sobre el hecho de que Junts parece que está pidiendo que terminen las obras para el Corredor Mediterráneo en Cataluña y si ello puede beneficiar a Murcia, lamenta López Miras que "siempre se nos deja para el final, es a los de siempre".

El Corredor Mediterráneo "es una obra trascendental para España, porque conecta el 50% de la población y del PIB de nuestro país y nos pondría por ferrocarril en el centro de Europa".

Por ello, para la Región de Murcia "es fundamental, pero llevamos años reclamándolo y aquí las únicas obras que avanzan son las de Cataluña. En Murcia no hay ni rastro del Corredor Mediterráneo, por lo tanto esto es lo de siempre. Más para los mismos y menos para los de siempre. Y al final esto lo vamos a pagar todos".

Finalmente, lamenta que Pedro Sánchez "esté utilizando el dinero de todos los españoles para comprarse su sillón para seguir manteniendo su sillón en la Moncloa".