Ortuño exige al Gobierno central que aceleren las obras ferroviarias en la Región de Murcia

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño, ha exigido al Gobierno central la reapertura del tramo ferroviario entre Murcia y Albacete prevista para 2024 "pero que se ha ido retrasando una y otra vez".

Ortuño ha señalado que esta semana se ha anunciado que la puesta en marcha se atrasa al menos hasta el segundo semestre de 2026 "siendo optimistas". "No hablamos de un retraso sobre el plazo previsto, sino de uno sobre otro", ha añadido.

Además, el portavoz ha lamentado que, cuatro años después desde que se cerrara la línea entre Chinchilla y Cartagena las personas que realizan este trayecto tardan en hacerlo cuatro horas en autobús. A su parecer, "una barbaridad y un disparate en 2025".

Al respecto, Ortuño ha denunciando que "estos incumplimiento y retrasos se han vuelto una costumbre". El portavoz se ha referido a la falta de cercanías entre Murcia, Lorca y Águilas, las obras del AVE en Lorca y del Corredor del Mediterráneo que "avanza a paso de tortuga".