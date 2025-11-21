La "pinza" Vox-PSOE impide que Lucas comparezca en la Asamblea para explicar los cortes de agua en la Región

A pesar de que están en las antípodas ideológicas, los socialistas murcianos y Vox en la Región parecen haber forjado una firme alianza para erosionar la acción del Ejecutivo de López Miras en la cámara autonómica. Así lo ha vuelto a asegurar este jueves el portavoz del Partido Popular, Joaquín Segado, quien ha denunciado que el PSRM y Vox han vuelto a votar juntos para impedir la comparecencia del secretario general de los socialistas murcianos y delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, para explicar el corte de agua que afectó durante 15 días a los vecinos de los municipios del Mar Menor, algunos pueblos del Campo de Cartagena y otras pedanías de Murcia. Además, los populares, también habían solicitado que acudiesen a sede parlamentaria el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea y representantes de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, ambos organismos dependientes del Estado. Sin embargo, la alianza Vox-PSOE ha impedido nuevamente esta posibilidad para que se aclaren las circunstancias de esa incidencia, que afectó recientemente a más de 100.000 murcianos.

En referencia a este ‘apagón’ hídrico que sufrió parte de la Región como consecuencia de la dana ‘Alice’, Segado ha afirmado que “queremos conocer qué se hizo, qué se gestionó durante esos días, si se podría haber evitado, y qué se está haciendo para evitarlo en el futuro”. El portavoz popular ha lamentado que los de Antelo hayan decidido nuevamente torpedear las solicitudes de comparecencia que propone el Partido Popular en la Asamblea Regional para esclarecer este y otros asuntos, que son de relevancia para la comunidad autónoma. “Cada vez que Pedro Sánchez tiene un apuro en la Región de Murcia, Vox sale al rescate, los dos populismos se retroalimentan, Vox necesita a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez en la Región de Murcia necesita a Vox”, ha afirmado Segado. En este sentido, el portavoz parlamentario del PP en la Asamblea ha apelado a los votantes de la formación que representa José Ángel Antelo en la Región y se ha preguntado si, cuando dieron su apoyo a este partido, eran verdaderamente conscientes de con quiénes iban a ir de la mano, a la hora de respaldar ciertas iniciativas parlamentarias. Por eso, Segado les ha instado a la reflexión y ha indicado que “yo estoy seguro que los votantes de Vox no han votado a ese partido para convertirlo en el seguro de vida de Pedro Sánchez en la Región de Murcia”.

En cualquier caso, desde el Partido Popular aseguran que no van a desistir en su intento de que se arroje luz a ese corte de agua del grifo, que supuso un importante perjuicio para los vecinos afectados.

No es la única ofensiva parlamentaria que lleva a cabo el PP en el parlamento autonómico. Los de López Miras quieren que desfilen por la Asamblea Regional algunos de los pesos pesados del Partido Socialista vinculados directa o indirectamente a tramas de corrupción, como el exsecretario de Organización, Santos Cerdán -recién excarcelado-, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García o, incluso, el que fuera en secretario de Estado de Transportes y actual presidente de Correos, el murciano Pedro Saura. Segado ha dicho que “tendrán que venir a la Asamblea Regional a dar explicaciones de esa presunta trama de corrupción, que operó también con impunidad en la Región de Murcia”.

El portavoz del PP ha insistido en que el secretario general del PSRM, Francisco Lucas, tiene que comparecer en la Asamblea para explicar este y otros temas. “Y ahí podremos ver también si el señor Lucas, que tanto presume de transparencia, que tanto presume de diálogo, está dispuesto de una vez a dar la cara”, ha apuntado Segado, quien ha recordado que el actual delegado del Gobierno no ha estado presente en sede parlamentaria en días clave, como el Debate del Estado de la Región, o el debate de Presupuestos de la Comunidad Autónoma. En cualquier caso, los populares son perfectamente conscientes de que Lucas no tiene la obligación de acudir a la Asamblea cuando se le llama, ya que es un alto cargo del Estado, lo que le permite declinar esas peticiones de comparecencia que exigen los populares. “Yo confío en que, si no tiene nada que esconder, si no tiene nada que ocultar, cuando uno nada tiene que ocultar, nada tiene que temer”, ha concluido Segado.

Las “mordidas” del 2%

Los populares consideran muy graves las informaciones que ha sacado a la luz la UCO de la Benemérita, que apuntan a supuestas mordidas de hasta el 2 % en las obras de adjudicación del tren de Alta Velocidad a Murcia. Unos desvíos de dinero, que podrían ascender a los 550.000 euros.

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves, ha asegurado que “queremos que se esclarezcan los hechos, queremos que se depuren responsabilidades, queremos que quien haya metido la mano en la caja, lo pague”. En la misma línea, Ortuño ha exigido al jefe de los socialistas murcianos que se pronuncie sobre esta cuestión y que deje de tirar balones fuera. El portavoz del Ejecutivo autonómico ha afirmado que “cada día que permanece Pedro Sánchez en la Moncloa, es un día más de corrupción y es un día más de degradación institucional”.