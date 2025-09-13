El presidente López Miras recibe "con orgullo" su nombramiento como Mayordomo de Honor del Paso Blanco

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, recibió en la noche del viernes el nombramiento de Mayordomo de Honor del Paso Blanco, donde ensalzó "el orgullo de mostrar al mundo la Semana Santa de Lorca" y conseguir así "que cada vez nos conozca más gente y en más lugares".

El acto tuvo lugar tras la eucaristía que se celebró en el marco del XXVIII aniversario de la coronación canónica de Nuestra Señora la Virgen de la Amargura. En él, López Miras agradeció el reconocimiento que, a pesar de los 400 años de historia de la cofradía, sólo atesoran pocas personalidades, entre otros, el rey Felipe VI, el director artístico Emilio Felices, el imaginero José Sánchez Lozano, o el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes.

Durante su intervención, el presidente también recordó el año 2019, en que fue nombrado pregonero de la Semana Santa de Lorca, "la máxima expresión del ser lorquino", explicó.