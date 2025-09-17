La Región de Murcia registra 1.039 nacimientos en julio, un 2,2 por ciento menos que hace un año

La Región de Murcia registró 1.039 nacimientos en julio de 2025, 24 menos que en el mismo mes del año anterior, lo que representa una descenso del 2,2 por ciento, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De estos 1.039 nacimientos, 309 son de madres en la franja de 30 a 34 años; 274 de madres de 35 a 39 años; y 229 de madres de 25 a 29 años. Por su parte, 88 son de madres entre 40 y 44 años; 8 de 45 a 49 años y uno de 50 años o más.

En las franjas más jóvenes constan 102 nacimientos de madres de entre 20 y 24 años; 29 de madres de 15 a 19 años y ninguno entre las menores de 15 años.

De los nacidos en la Región en el séptimo mes del año, un total de 542 son mujeres y el resto, 497, hombres.

En los primeros siete meses de 2025 se ha registrado un total de 6.983 nacimientos en la comunidad, un 0,8% menos que en el mismo periodo de 2024.