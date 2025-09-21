El Tiempo
La Región de Murcia tendrá hoy cielos muy nubosos acompañados de chubascos tormentosos
Las temperaturas no registrarán cambios importantes
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 21 de septiembre, cielos muy nubosos acompañados de chubascos tormentosos, más probables en el interior; tendiendo a quedar poco nubosos o despejados al final del día. Brumas matinales. Ligera presencia de polvo en suspensión.
Las temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, aumentando a moderados de componente sur por la tarde en el litoral.
En concreto, se esperan 22 grados de temperatura mínima y 30 de máxima en Cartagena; 15 de mínima y 30 de máxima en Caravaca de la Cruz; 20 de mínima y 31 de máxima en Lorca; 17 de mínima y 30 de máxima en Yecla; y 21 de mínima y 33 de máxima en la ciudad de Murcia.
