Misa presidida por el Papa León XIV

La Parroquia de Santa Ana del Vaticano (Sant’Anna dei Palafrenieri) se encuentra en el interior del Estado de la Ciudad del Vaticano, junto a la Porta Sant’Anna, uno de los accesos principales al Vaticano. Su origen se remonta al siglo XVI, cuando la Arciconfraternita di Sant’Anna de’ Palafrenieri, una cofradía laica vinculada al servicio papal, levantó la iglesia dedicada a Santa Ana, madre de la Virgen María. Con el tiempo, este templo se convirtió en la parroquia personal de los habitantes y trabajadores del Vaticano. De hecho, desde 1929, tras los Pactos de Letrán, pasó oficialmente a ser la parroquia del Estado de la Ciudad del Vaticano, encargada de la atención pastoral de empleados, residentes y comerciantes de la zona.

Desde 1929 el papa Pío XI confió la parroquia a la Orden de San Agustín . Desde entonces, los agustinos se ocupan de la vida litúrgica y pastoral de la comunidad, convirtiendo a Santa Ana en un espacio de referencia espiritual y de acogida dentro del Vaticano.