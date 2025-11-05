La Región se promociona en la WTM de Londres como destino mediterráneo de referencia con nuevas rutas aéreas

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, a través del Instituto de Turismo (Itrem), participa del 4 al 6 de noviembre en la Feria World Travel Market (WTM) de Londres, con el objetivo de reforzar el posicionamiento de la Región de Murcia como destino turístico mediterráneo de referencia con nuevas rutas aéreas.

El director del Itrem, Juan Francisco Martínez, ha destacado el carácter estratégico de esta cita, considerada la feria de turismo más importante del mundo, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Martínez ha explicado que la presencia de la Región en la WTM "va a permitir intensificar la promoción de nuestra oferta turística, abrir nuevas oportunidades comerciales en un mercado clave como el británico y dar a conocer las nuevas rutas aéreas que trae consigo la temporada aérea 2025-2026 entre la Región de Murcia y el Reino Unido, reforzando así la conectividad con el principal mercado emisor internacional".

En esta ocasión, la Región participa en la WTM, que se celebra en el recinto ExCeL London, con un estand propio de 88 metros cuadrados y una delegación integrada por técnicos del Itrem y representantes del sector regional.

En el evento, la delegación regional tiene agendadas más de 60 reuniones profesionales con operadores, aerolíneas, agencias y medios especializados, con el fin de afianzar alianzas y generar nuevas oportunidades de promoción. Este año pone el foco en la promoción de productos turísticos vinculados a la naturaleza, la cultura y las experiencias activas, "reforzando su imagen como destino diverso, sostenible y de calidad".

La agenda institucional, coordinada por la Oficina Española de Turismo (OET) de Londres, incluye la visita de la secretaria de Estado de Turismo a los distintos estands autonómicos, un cóctel oficial en la Embajada Española en Londres, así como el IV Encuentro 'Sustainable Spain' y la IV edición de los Premios Wanderlust, dirigidos a medios internacionales especializados en naturaleza, cultura e historia.

Seis conexiones aéreas con el Reino Unido

Las nuevas conexiones con el Aeropuerto Internacional Región de Murcia incluyen los vuelos Londres/Stansted, operado por Ryanair, y Londres/Luton y Bristol, por Easyjet, lo que supone que la Comunidad tendrá seis conexiones --sumando a las nuevas las de Manchester y Birmingham, con Ryanair, y Londres/Gatwick, con Easyjet-- y 19 frecuencias semanales.

El Reino Unido es el principal mercado internacional para la Región de Murcia. Así, entre enero y septiembre de 2025 llegaron 297.885 turistas británicos, lo que representa un 31,3 por ciento del total de visitantes extranjeros y un incremento interanual del 24,1 por ciento, según la encuesta Frontur del Instituto Nacional de Estadística.

Además, los turistas británicos fueron los que más gasto generaron, con 361 millones de euros, equivalentes al 26,1 por ciento del gasto internacional total en la Región.

Durante este año, el Itrem ha desarrollado una estrategia de promoción en el mercado británico con acciones que han abarcado ferias, viajes de prensa, campañas de marketing y acciones de comercialización.

Entre ellas destacan la participación en la Feria Motorhome Caravan Show (febrero), The Meeting Show (junio) y la organización de fam trips y press trips con medios y turoperadores como The Sunday Times, Four Agency, Inntravel Ltd y The Natural Adventure, en colaboración con la OET de Londres.

Asimismo, se han llevado a cabo campañas de marketing conjunto con Easyjet Holidays, Golfbreaks, Jet2 Holidays y Skyscanner, orientadas a potenciar el producto golf, city breaks y experiencias culturales y activas.

Martínez ha destacado que "estas acciones reflejan la apuesta firme de la Región por fortalecer su presencia en el mercado británico, mejorar la conectividad aérea y consolidar un flujo estable de visitantes durante todo el año, proveniente de los mercados más consolidados, en línea con los objetivos de desestacionalización del Plan Estratégico de Turismo 2022-2032 de la Comunidad".