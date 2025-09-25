La rotura del primer barril de cerveza da el pistoletazo de salida a la Oktoberfest de Murcia

El Jardín Chino de Murcia acoge a partir de este jueves la segunda edición de la Feria Paulaner 'Oktoberfest 2025', un evento que ofrecerá 11 días festivos con música en directo y gastronomía internacional, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La cita, organizada en colaboración con una cervecera alemana, arrancará a las 20.00 horas con la rotura del primer barril de cerveza, que marcará el inicio de un programa de actividades.

Entre las principales novedades destaca la incorporación de un escenario con música en directo de lunes a jueves, de 20.00 a 22.00 horas, así como sesiones de DJ locales y nacionales que reforzarán el carácter festivo de la feria todos los días de la semana.

La oferta gastronómica se amplía en esta edición ya que a la tradicional cocina alemana se suman hamburguesas, pizzas, 'food trays' y propuestas para todos los públicos, además de una selección de cervezas entre las que se incluyen opciones sin gluten y 0,0.

El horario de la feria será de lunes a viernes, de 18.00 a 1.00 horas, y durante los fines de semana se ampliará desde el mediodía hasta la 1.00 de la madrugada.

Todas las actividades se desarrollarán respetando las medidas de control acústico y los estudios de impacto medioambiental con el fin de compatibilizar el ocio con el descanso vecinal.