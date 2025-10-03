Septiembre termina con 457 autónomos más que agosto en la Región de Murcia

Septiembre ha finalizado con 3.406.383 afiliados en España y 105.260 en la Región de Murcia, lo que supone 457 autónomos más que en agosto, según han informado desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) en una nota de prensa.

En términos interanuales, la cifra refleja un incremento de 1.723 afiliados más que en septiembre de 2024, consolidando este mes como "el mejor septiembre de la serie histórica en número de trabajadores por cuenta propia en la Región de Murcia", han destacado.

Desde UPTA han explicado que la subida neta de autónomos se ha debido a la pérdida de 160 afiliados en sectores ligados a la actividad turística y de carácter estacional, como el sector de la Hostelería y el Comercio. Este descenso, han apuntado, se ha visto compensado por el "dinamismo de otros ámbitos" como la Educación, las Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, así como las Actividades Sanitarias, que registran un "repunte considerable" este mes.

En el análisis por sectores de actividad se observa que las mayores caídas se concentran en las actividades más estacionales: Hostelería (9.022) pierde 76 autónomos; Comercio (26.331) pierde 84, y el Transporte (5.709) pierde 14 efectivos, lo que ha supuesto una pérdida total de 174 bajas en conjunto.

También aumentan de forma más moderada la Industria Manufacturera (7.015) con 53 afiliados más, la Agricultura y Ganadería (9.165) con 22 autónomos más y la Construcción (12.506) que gana 59 afiliados.

En el lado opuesto, los sectores de mayor dinamismo en septiembre estarían vinculados al inicio del curso escolar y al refuerzo de servicios: la Educación (3.737) es el sector con más crece en septiembre con 215 afiliados más, seguida de las Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas (8.983) que aumenta en 84 y de las Actividades Sanitarias (4.046) que registra un incremento de 63 activos.

Para UPTA los datos podrían confirmar un patrón recurrente en septiembre ya que "el retroceso de sectores ligados al turismo se ve ampliamente compensado por el impulso de actividades cualificadas educativas, profesionales y sanitarias, consolidando así el balance positivo en el RETA y consiguiendo el mejor septiembre de la serie histórica".

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha asegurado que "el mes de septiembre confirma que el colectivo autónomo sigue batiendo récords históricos, alcanzando cifras nunca vistas en el RETA. Aunque los sectores estacionales como la hostelería y el comercio registran un fuerte retroceso tras el fin del verano, lo verdaderamente significativo es que la afiliación sigue creciendo gracias al empuje de las actividades de alta cualificación, demostrando que el modelo productivo del trabajo por cuenta propia está cambiando".