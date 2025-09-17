Las temperaturas no dan tregua y suben en el interior de la Región de Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 17 de septiembre, cielos poco nubosos o despejados, con nubes bajas y brumas matinales, sin descartar bancos de niebla.

En general, temperaturas sin cambios, salvo ligero ascenso de las máximas en el interior. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente este en las horas centrales.

En concreto, se esperan 23 grados de temperatura mínima y 31 de máxima en Cartagena; 16 de mínima y 33 de máxima en Caravaca de la Cruz; 19 de mínima y 33 de máxima en Lorca; 16 de mínima y 33 de máxima en Yecla; y 20 de mínima y 34 de máxima en la ciudad de Murcia.