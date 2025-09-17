El Tiempo
Las temperaturas no dan tregua y suben en el interior de la Región de Murcia
La máxima se registrará en la ciudad de Murcia con 34 grados
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 17 de septiembre, cielos poco nubosos o despejados, con nubes bajas y brumas matinales, sin descartar bancos de niebla.
En general, temperaturas sin cambios, salvo ligero ascenso de las máximas en el interior. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente este en las horas centrales.
En concreto, se esperan 23 grados de temperatura mínima y 31 de máxima en Cartagena; 16 de mínima y 33 de máxima en Caravaca de la Cruz; 19 de mínima y 33 de máxima en Lorca; 16 de mínima y 33 de máxima en Yecla; y 20 de mínima y 34 de máxima en la ciudad de Murcia.
