Tiempo
Termómetros a casi 30 grados este caluroso jueves en la Región de Murcia
Cielos nubosos por la mañana
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 25 de septiembre, cielos con intervalos nubosos, disminuyendo a poco nubosos durante la tarde.
Las temperaturas registrarán pocos cambios y los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a componente este en las horas centrales, moderados en el litoral.
En concreto, se esperan 20 grados de temperatura mínima y 28 de máxima en Cartagena; 11 de mínima y 24 de máxima en Caravaca de la Cruz; 15 de mínima y 27 de máxima en Lorca; 11 de mínima y 26 de máxima en Yecla; y 18 de mínima y 28 de máxima en la ciudad de Murcia.
