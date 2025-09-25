Termómetros a casi 30 grados este caluroso jueves en la Región de Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 25 de septiembre, cielos con intervalos nubosos, disminuyendo a poco nubosos durante la tarde.

Las temperaturas registrarán pocos cambios y los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a componente este en las horas centrales, moderados en el litoral.

En concreto, se esperan 20 grados de temperatura mínima y 28 de máxima en Cartagena; 11 de mínima y 24 de máxima en Caravaca de la Cruz; 15 de mínima y 27 de máxima en Lorca; 11 de mínima y 26 de máxima en Yecla; y 18 de mínima y 28 de máxima en la ciudad de Murcia.