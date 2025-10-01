Acceso

Trasladan al hospital a una mujer de 26 años tras despeñarse por un terraplén en la AP-7 a su paso por San Javier (Región de Murcia)

Varios testigos del accidente avisaron a los servicios de emergencia

    A. Molina
Servicios de emergencia han atendido y trasladado al hospital a una mujer de 26 años, conductora de un turismo, tras salirse de la calzada y caer por un terraplén cuando circulaba por la autopista AP-7 a su paso por San Javier (Murcia), según informaron fuentes del '1-1-2'.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido a partir de las 11.46 horas varias llamadas de testigos del accidente que han visto caer al coche y quedar boca abajo junto a la vía de servicio de la referida autopista.

Al lugar se han movilizado patrullas de la Guardia Civil, Policía Local de San Javier y San Pedro del Pinatar, ambulancias con sanitarios del Servicio de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar y de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.

Los sanitarios han atendido a la conductora y única ocupante del turismo accidentado. Una Unidad Móvil de Emergencias del 061 la ha trasladado al hospital Los Arcos del Mar Menor, en San Javier, con heridas aparentemente no graves.

