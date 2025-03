La vivienda en la Región de Murcia es un 13% más cara que hace un año

Adquirir una vivienda en la Región de Murcia es a día de hoy un 13,2 por ciento más caro que hace un año. Así lo refleja el informe mensual que elabora el portal inmobiliario idealista, que detalla que al finalizar el mes de febrero, el precio medio del metro cuadrado en la Comunidad se situaba en 1.364 euros.

Si bien es cierto que no en todas las localidades murcianas el precio se ha disparado, sí que llama la atención municipios como Torre Pacheco, donde la variación anual del precio para comprar una vivienda se ha disparado un 64,6 por ciento respecto a hace un año, con un precio medio por metro cuadrado de 1.999 euros.

Le sigue, aunque con más distancia, San Pedro del Pinatar, donde el precio medio por metro cuadrado es de 18.64 euros, lo que ha supuesto un incremento del 38 por ciento respecto al mes de febrero de 2024.

Las grandes ciudades también ha experimentado un aumento interanual en el precio de las viviendas. Comprar una casa en la ciudad de Murcia es hoy en día un 0,9 por ciento más caro que hace un año, ya que el metro cuadrado cuesta 1.281 euros. Mientras tanto, en Cartagena la variación anual ha sido del 12,4 por ciento hasta alcanzar los 1.338 euros el metro cuadrado.

Asimismo, Lorca también ha sufrido en el último año un ligero incremento del 3,1 por ciento en su valor de mercado, hasta alcanzar los 1.128 euros el metro cuadrado, según señala el portal idealista.

En el lado opuesto se encuentran las localidades con el precio medio más barato de la Región. Son municipios como Bullas (491 €/m2), Pliego (559 €/m2), Alguazas (574 €/m2) o Moratalla (585 €/m2) los municipios en los que actualmente es más accesible invertir en un inmueble.

[[H2:«Inquiokupación»]]

Esta variabilidad de precios tensiona cada vez más el mercado en la Región. Esta misma semana, desde el Gobierno de la Región apuntaron que la actual Ley de Vivienda del Estado es la gran responsable de generar el problema de la «inquiokupación», ya que la norma establece que si alguien gana menos de 1.800 euros al mes, el equivalente a tres veces el IPREM, puede declararse vulnerable y no pagar. «La ley desprotege a los propietarios de viviendas y favorece la inquiokupación», señalaba el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro tras reunirse con representantes de la Plataforma de Afectados por la Ocupación. Según detalló, la okupación aumento en 2024 un 10,11 % en la Región, según los datos del Ministerio, ya que pasó de 435 casos denunciados el año anterior a 479 casos.

Respecto a la inquiokupación, al no ser undelito tipificado en el Código Penal, no se puede cuantificar mediante denuncia del propietario y no hay datos que reflejen este asunto. «Esto está provocando una reducción de la oferta de vivienda porque los inquilinos tienen más derecho que los propietarios».

Según datos de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, «siete de cada diez desahucios de vivienda son por situaciones de impago de alquiler y los casos de inquiokupación se cifran ya en 25.000 anuales», concluyó.