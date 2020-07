Pizzas al horno de un chef nepalí para lisboetas en apuros

En Portugal ya tienen a su propio «chef José Andrés». Se trata de Tanka Sapkota, un cocinero nepalí propietario de cuatro restaurantes en Lisboa, que decidió meterse en harina durante la pandemia y ayudar a los más necesitados. En marzo, viendo la gran cantidad de personas que se quedaban sin ingresos por los confinamientos y los estragos de la covid-19, Sapkota se preguntó qué podía hacer por los lisboetas más vulnerables.

Primero optó por una donación. Pero al ver que la pandemia y sus efectos no amainaban, hizo lo que mejor se le da: pizzas. Y es que sí, a este chef nepalí se le conoce por su maestría con la cocina italiana.

«Llegué a Portugal en 1996; vine desde Alemania, donde trabajé en un restaurante italiano», relata Sapkota antes de comenzar su turno de tarde. «Mi idea era pasar sólo dos semanas de vacaciones. Probé varios restaurantes italianos en Lisboa y me parecieron muy básicos. Sabiendo que toda capital europea se merece cocina italiana de calidad, pensé que si me quedaba en Portugal tendría la oportunidad de montar mi propio negocio». Los inicios no fueron fáciles, pero Sapkota puede decir orgulloso que ha pasado de lavar platos a ser el dueño de cuatro potentes locales en Lisboa, uno de cocina de su país y tres italianos.

«Llegué solo a Portugal, era el cuarto nepalí de todo el país», confiesa. «Tres años después, mi hermano se unió, y en 2002 pudo venir mi esposa».

Ya son más de 10.000 personas de 24 barrios lisboetas las que han recibido una pizza caliente de manos de Sapkota. El chef sabe que la temperatura es clave a la hora de disfrutar de este plato internacional, por lo que cada vez que hace entregas en un distrito, acude con su «horno portátil». Al preguntarle por qué está especializado en pizzas napolitanas, Sapkota reconoce que son las originales, y que su calidad y sencillez las hacen más sabrosas y saludables.

«La masa tarda mínimo 36 horas en fermentarse, el tomate San Marzzano...», detalla el chef. Eso sí, para Sapkota la comida típica de cualquier país siempre es buena si se «hace con pasión e ingredientes de calidad».

El chef admite que la mayoría de las personas a las que sirve ahora no pueden permitirse tomarse una pizza en uno de sus restaurantes. «Me encanta ser capaz de brindarles esta oportunidad». Sobre su labor altruista, el chef se siente «muy bien porque creo firmemente que no es necesario ser un político para cambiar el mundo, el poder está en las manos de todos nosotros. Si todos hiciéramos un poco, sin duda el mundo se movería de un modo más justo».

No está claro aún cuándo podremos vencer a este nuevo virus. «La solidaridad y ayudar a los demás son principios que siempre me han guiado. Pensé que podría montar esta operación altruista con cinco empleados, en la actualidad ya somos 15 en el operativo. Mis cuatro restaurantes aún están cerrados y hay 70 empleados, que, junto a sus familias, dependen de mí. Espero que esta crisis no dure mucho, pero sí, ayudaré hasta dónde pueda».

Otro ejemplo más de que lo mejor y lo peor del coronavirus no tiene fronteras.