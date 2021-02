Las vacas indias, a examen

La pasión por las vacas en India es legendaria. Son consideradas seres especiales, divinos. Es probable que tengan una vida notablemente mejor que algunos de los ciudadanos indios. Sin embargo, el amor por las bovinas últimamente está alcanzando límites preocupantes. Para ayer, 25 de febrero, se había convocado un examen nacional sobre la Ciencia de la Vaca por parte de un organismo gubernamental. Resulta que el Gobierno indio creó en 2019 el «Rashtriya Kamdhenu Aayog (RKA)», un órgano consultivo que asesora al Gobierno del primer ministro Narendra Modi y «aborda los problemas relacionados con la conservación, protección y desarrollo de las vacas y su progenie, la implementación adecuada de las leyes con respecto a la prohibición del sacrificio y/o crueldad hacia las vacas». El examen, que constaba de 100 preguntas, se podía hacer en inglés, hindi así como en otras 12 lenguas locales. Miles de personas en países vecinos y EE UU se apuntaron para obtener un prestigioso título en Ciencia vacuna. Los participantes en esta pionera prueba tendrían una hora para contestar correctamente el mayor número de respuestas sobre el gran y único tema: las vacas.

Cuando comenzaron a prepararse este test muchos se sorprendieron con la bibliografía y varios textos del temario. No debe ser fácil preparar una oposición simple y llanamente sobre vacas, pero es que algunos pasajes rezumaban invención o pseudociencia. De ahí que, tras el revuelo y las quejas, finalmente haya sido cancelada in extremis. El examen ha sido pospuesto y en su página web aún no está anunciada la fecha de la nueva convocatoria. A tenor de los linchamientos a cristianos por supuestas faltas de respeto a las vacas, el portal de noticias Asianews.it ha dado cuenta de algunos de los capítulos más controvertidos y que pueden fomentar el nacionalismo y el acoso a los indios de religiones no hindúes. Por ejemplo, el RKA da por bueno que «Jesucristo dijo que matar a una vaca es como matar a un ser humano», tal y como se puede leer en uno de los apartados sobre personalidades famosas y sus supuestas frases vacunas. Asimismo, ensalzan que en África, «el estiércol de vaca se llegó a usar como combustible. Luego llegaron los misioneros y les instaron a usar madera, y en un instante el continente se volvió árido y sin vegetación». También «las casas construidas con abono vacuno salvaron vidas en Bhopal durante un escape de gas que acabó con 20.000 personas en 1984».

En otro apartado, se elogian las razas autóctonas, mucho mejor que las vacas extranjeras, que «no muestran emociones y son más vagas». Se afirma que la leche de vaca india «contiene oro». De acuerdo con el RKA, India tiene unos 300 millones de bovinos y es el líder mundial en producción de leche. De confirmarse el temario, India se convertiría en el principal productor de este noble metal.