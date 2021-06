El cuaderno de Chapu Apaolaza: Darias a lo Panenka

Lucía Gutiérrez, de la tertulia de Los Zagales de ‘La Brújula’ de Lucas, me ha contado que en el examen de la Selectividad de Valencia han preguntado qué es ser un patriota. Van a pillar. No te sabe decir Iceta lo que es España y se lo preguntan a los pibes de Valencia. Cuando los de su edad están grabándose bailes en TikTok, Lucía se ve las tertulias de José Luis Balbín en ‘La Clave’ y su último trabajo en clase iba de las folclóricas y la Transición, así que sería de justicia que, en lugar de una buena nota, en Selectividad la hicieran grande de España y también de mi Españita, que es enorme y a la vez chiquita, nación de naciones, turuta de animar a La Roja, gol de Iniesta, chalé de Galapagar, entrevista a Revilla en la tele, bigote de Aznar, foto con Arnaldo Otegi, réplica del zulo de Ortega Lara, indulto, Estelada e himno ‘Lolololo’.

Al fin, Sanidad ha decidido que el Ejército vacune a la Selección Española con la de Pfizer. Animará el cotarro el bombo de Manolo, la tuna de empresariales cantando el bolero de ‘Cuando esto pase’ y Margarita Robles dirá cosas sobre el 4-4-2. Ya estamos en manos de tiki taka y del ARN mensajero, así que les damos la vacuna a los chavales de la Selección y, si no ganan, se la quitamos.

El Gobierno maneja la pandemia a lo Panenka. Ahora Darias ha dejado en manos de las comunidades autónomas las restricciones que la semana pasada eran de obligado cumplimiento. Asegura que las cosas han cambiado en estos días. Una de las bazas de los gestores de la epidemia es que las cosas del virus no se pueden saber, que es una de las grandes mentiras de los últimos tiempos. Nada ha cambiado desde la semana pasada, pero entonces por poco no mandan a los GEO a Chamberí a cerrar la terraza del Richelieu. Hoy, cada cual podrá decidir hasta qué hora abre las discotecas. Los periódicos titulan que Sanidad ha concedido barra libre. Hay ganas. Un día, el Gobierno te cierra el interior de los bares y al día siguiente, en Moncloa te ponen el gin tonic con pepino. No sé si aún está de moda la rodaja de pepino en aquellas copas como ensaladas, pues no salgo de noche desde antes de la pandemia de 1918, pero todavía acierto a proclamar cuáles son los colores de mi patria: el amarillo en la bandera y la jeta, colorada..

Puedes escucharlo también en Onda Cero