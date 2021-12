Un telescopio espacial para Pedro Sánchez

Muchas de las estrellas que vemos en el cielo ya están muertas. Igual nosotros mismos somos ya difuntos a los que les salen los pies por el ataúd y vivimos en el recuerdo de lo que fuimos, he ahí el Especial de Nochebuena de TVE con Ana Torroja, futura marquesa de la nostalgia. Es lo que le pasa al Gobierno, que mira por el ojo de la cerradura y ve un futuro que ya ha dejado de existir. Nada del crecimiento previsto ni de la detención de la pandemia, aquellas sonrisas que sucedieron a las mascarillas, en el decir poético cursi de la ministra del ramo. Ni siquiera ha sido capaz la cartera de Igualdad de concretar qué pasará con el documental de Rocío Carrasco, otra estrellada. Como para que se cumplan sus conjeturas sobre la reforma laboral, la que parieron haciendo manitas Yolanda Díaz y Antonio Garamendi con óvulos y esperma congelados, pues ya sabía la una lo que tenía que pedir al otro, que no fue un clímax fingido, vaya.

El día en que el telescopio James Webb remita las primeras imágenes que capte del Universo nos llegarán las de la vicepresdenta, un agujero negro, y Sánchez , una estrella enana, cuando se les llenaba la boca con el verbo derogar, cuando el presidente nos dijo dos días antes del encuentro de Nochebuena que teníamos que ir con burka tecnológico y se formó el carajal según la comunidad autónoma en la que nos esperaba el pesebre de langostinos, cuando nos aseguró que estábamos seguros y no había manera humana de dar con un test de antígenos, al igual que al principio de esta pesadilla no se encontraban mascarillas ni Epis.

El Gobierno, como el telescopio, vive un regreso al pasado con el jefe del Ejecutivo en el papel del profesor Emmet Brown, Doc para los amigos, que fotografía todas las mentiras que un país se fue tragando con las uvas. Moncloa tenía un ojo del Universo y ahora posee un ojo tapado. Ha cambiado a Iván Redondo por la princesa de Éboli, que ya no estudiarán los bachilleres, por no tirar del ojo escatológico de Quevedo, que debía ser una variante de Ómicron tirándose pedos. Llegará enero sin que se le cure la presbicia fingida, pues si fuera real sería casi un crimen y prefiero creer que es la torpeza de una estrella que no acierta a elegir el modelo adecuado cuando pisa la alfombra roja mientras soporta los disparos de los fotógrafos. Un telescopio, pues, más que para el presidente, para los españoles, pues ya se encarga el hombre de mirarse con lupa el ombligo.