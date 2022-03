La remontada

La pasada semana en un acto en Madrid le preguntaban a un ministro socialista sobre la llegada de Nuñez Feijóo a la presidencia del PP. ¿Eso es una mala noticia para el Gobierno?, inquiría el interlocutor. El ministro contestaba con aplomo: «Sí, pero es bueno para España», en una clara alusión de que la llegada del orensano podía poner coto a Vox. Las encuestas de estos días así lo demuestran. El PSOE recupera aliento por la crisis del PP, pero los populares no están hundidos, solo tocados.

El PP ha hecho como Stalin –no me malinterpreten- haciendo desaparecer a Pablo Casado de la escena. Lo ha fagocitado en una semana y su legado no existe ni como recuerdo. Feijóo está imponiendo su marchamo, lo que no está mal visto por los ciudadanos que lo ponen en alta valoración como preferido como presidente del Gobierno, por encima de Sánchez.

Por si el tablero no estaba suficientemente agitado, la guerra ha dado al traste con todos los pronósticos, las previsiones económicas y también políticas. Sánchez ha actuado como debía hacerlo no poniéndose de perfil. Sus dudas del primer momento fueron enmendadas y España no perderá el tren de la historia. No hay que olvidar que en junio se celebrará en Madrid la cumbre de la OTAN y si queremos que la Alianza tenga un papel activo en el Sur de Europa, España no podía ir a medio gas ante los acontecimientos de Ucrania. Feijóo también estuvo a la altura archivando las veleidades derrotistas de su antecesor. Los tres Sánchez, Feijóo y Díaz están moviendo piezas porque la guerra abre un nuevo escenario y el que se mueva no saldrá en la foto. Podemos ya se ha borrado de la instantánea. Pero, lo peor está por venir y el presidente debe cambiar el paso. Se hizo un presupuesto expansivo pensando que la economía crecería por encima del 7%. La previsión se ha quedado obsoleta. O sea, que Sánchez puede empezar a abandonar su esperanza de fiarlo todo a la economía, porque la economía le dará más de un quebradero de cabeza, y debe abandonar aquel sueño húmedo de la mordida al electorado de Podemos, ahora personificado en Yolanda Díaz. Es más, si Díaz no sube lo suficiente el Gobierno será una entelequia.

El ministro del que no daré el nombre tenía más razón que un santo. Feijóo será un dolor de cabeza para Sánchez porque bajará la pelota y tocará el balón con ánimo de remontada. Dicho de otra manera, volverá el PP con sentido de Estado. El peor PP para el PSOE. Feijóo amenaza con altura de miras y pondrá tierra de por medio con Vox . El presidente debe estar listo y salirse del envoltorio de la economía porque las próximas elecciones no se ganarán con economía, porque perderá empuje y la inflación puede tener efectos de descabello en los bolsillos de amplias capas de la población.

