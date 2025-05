La serie «Mensajes Sanchez- Ábalos», continuará

Tal y como se preveía, conocer algunos de los mensajes cruzados entre Sánchez y Ábalos por vía watsap, ha abierto la puerta a conocer más en profundidad quién es el jefe intocable en el actual PSOE y lo que es más grave, en qué manos se encuentra el gobierno de España. Y a estas alturas y vista la reacción de sus socios, ya cabe decir que no es solo el partido socialista, sino la coalición que desde el gobierno y fuera de él, constituyen el actual Frente Popular sanchista. Lo cual no es ninguna licencia política o literaria, sino la evidencia que se desprende de estar integrado por idénticas formaciones políticas que las de su predecesor de 1936, y único, hasta ahora, en España. Basta recordar las siglas PSOE, PCE, ERC, PNV… para acreditarlo, junto a otras que entonces no existían, pero que su ideología se encuentra hoy representada en la «coalición multinacional progresista» de17 siglas de nombre Sumar; además de Podemos y Bildu. Ya es sabido que aquel Frente Popular, se constituyó en enero de 1936 como una coalición electoral de base social- comunista en la línea de la Internacional acordada por Moscú, bajo la dirección de Stalin. Y que alcanzó el poder con un pucherazo electoral hoy acreditado con una documentada tesis doctoral. De las auténticas, no como la del jefe supremo del sanchismo.Pues bien, esos mensajes son tan breves como clarificadores de la democracia socialista y los más directamente señalados, Emiliano García Page, Javier Lamban y Susana Díaz, ya han empezado a opinar al respecto. También el grupo opinador de Ferraz y Moncloa para la ocasión, difunde el guion oficial sanchista poniendo el acento en que «son mensajes privados» y en la improcedencia de su difusión. El problema que tienen es que la hemeroteca audiovisual levanta acta del uso y abuso hecho por ellos -Sánchez, Ábalos, Oscar López, etc– cuando se dieron a conocer unos mensajes del presidente del PP con el tesorero nacional del partido y que utilizaron para apoyar su moción de censura contra el gobierno basándola en la corrupción y la urgente necesidad de acabar con ella.Recordar ahora que el defensor de esa iniciativa fue José Luis Ábalos basta y sobra para conocer la «limpieza democrática» efectuada por los frente populistas del sanchismo. Ya se empieza a especular sobre que la filtración de los mensajes proceda del mismo Ábalos, que ha declarado «los guardaba para la publicación de un futuro libro suyo». Ya escribimos que, desde luego, el ex mano derecha del todopoderoso Sánchez sabía y sabe demasiado.Solo resta decir, como en las series de este género: «continuará».