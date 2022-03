«Mediadores» entre PSOE y PP

La casta de los «mediadores» triunfa cada vez más en política. Funcionan siempre que todos ganen, pero les suele ser fácil encontrar ese punto en el que todas las partes sacan algún beneficio. Cuentan que los «mediadores» fueron claves para que el ex secretario general del PP Teodoro García Egea acabara teniendo una relación casi íntima con el que fuera consejero áulico de Pedro Sánchez, Iván Redondo, y también con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

Ahora, vuelven a moverse en la sombra figuras que han pasado de la política a la actividad privada y que han sido capaces de tejer una red de influencias y contactos tan importante que hasta molesta en el gabinete de ministros, donde algunos bien saben que, sin cartera, los de fuera tienen más influencia que ellos sobre el presidente.

Con la llegada de Alberto Núñez Feijóo a Madrid se abre espacio para que el ex ministro José Blanco y ex líder del PP vasco Alfonso Alonso puedan «ayudar» a su amigo a tejer una necesaria red de confianza con algunos nombres claves del entorno presidencial. Feijóo tiene buena relación con Blanco y Alonso, igual que también ha conseguido construirla con el lendakari, Íñigo Urkullu. Y en este caso no hay que quitarle mérito al gallego, que se la ha trabajado con paciencia porque a Urkullu, según dicen hasta sus más cercanos, no es fácil llegar. Pero, contra lo que pudiera parecer, Urkullu se fía de Feijóo, los dos colaboraron en pandemia y hasta en sus estrategias electorales. Y este compadreo no existió nunca entre Pablo Casado y el PNV.

Casado delegó todo en su «dos», cuando «hay cosas», como le recordaron en el motín de los «barones», que no se pueden dejar en manos de otros. Feijóo se aplicará la lección, y uno de los primeros movimientos que hará al llegar a Madrid será plantearle una entrevista al presidente del Gobierno.

En el nuevo equipo que cogerá las riendas del PP saben que tienen que andarse con cuidado en cómo gestionan su decisión estratégica de establecer una relación más constructiva con el PSOE porque pueden acabar siendo víctimas de lo que ellos llaman los «teroles» de la Moncloa. Esto de convertir a Vox en uno más en las instituciones puede salirles «rana» si el PSOE no está por la construcción.