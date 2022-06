Había una gran expectación por el estreno de Feijóo. Este martes se celebraba en el Senado la sesión de control al Gobierno y le tocaba preguntar a Sánchez. No tenía ninguna duda de que se cumplirían las expectativas, porque el presidente del PP es un político experimentado y un excelente orador. El tema elegido era de gran trascendencia, pero su rival nos largó una soflama propagandística sobre su preocupación por las familias durante la pandemia y los esfuerzos realizados. En estos casos, siempre me pregunto si el dinero era suyo, de su partido o de todos los españoles. Los recursos que destinaron todos los países y el endeudamiento asumido eran imprescindibles para hacer frente a una catástrofe global. Lo que Feijóo le planteaba es que cada día nos endeudamos en 210 millones y que la prima de riesgo ya está en 250 puntos. Es un dato inquietante que debería comportar la adopción de medidas para controlar el gasto público y reducir la deuda. La respuesta fue descorazonadora, porque no hay una visión a largo plazo que permita revertir un escenario que cada día será más inquietante. No hubo ningún atisbo de crispación o demagogia, sino una oferta para que pacte con el PP e ignore a las minorías como los independentistas.

El líder popular tiene razón al señalar que vivir al día no es gobernar. Es lo que sucede ahora, porque el planteamiento es resistir a cualquier precio. Me sorprendió que Sánchez afirmara que el PP no ha hecho otra cosa que «estorbar, estorbar, estorbar». La realidad es que esto puede aplicarlo a sus socios preferentes, Podemos, o a sus aliados parlamentarios, los independentistas, los antisistema y los herederos de ETA. La difícil situación que afronta nuestro país, pero también el conjunto de la UE, debería conducir a que los dos grandes partidos se entendieran en unos temas que son fundamentales para España. No me refiero a la renovación del TC y el CGPJ, que tanto ocupa a la izquierda política y mediática que quieren controlarlos porque son fundamentales en su estrategia de ingeniería social. Lo realmente importante es la economía, porque afronta un horizonte lleno de incertidumbre y problemas que se están agravando. Feijóo lo hizo muy bien mientras que Sánchez desaprovechó otra oportunidad.