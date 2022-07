Este Gobierno le debe la vida al Ibex que persigue

No hay Gobierno ni partido ni líder político que valga más que la «marca España». Y esa línea roja la están traspasando miembros del Gobierno de coalición y portavoces socialistas en esta nueva campaña en la que la supervivencia política del PSOE y de Unidas Podemos parece que depende de que hagan creer a la opinión pública que la salvan de los tentáculos malignos de las grandes empresas españolas. La parte socialista del Ejecutivo se ha dejado llevar a un discurso populista e irresponsable. No se puede valorar de otra manera esta estrategia de colocar en el centro de la diana a aquellas marcas internacionales que son referentes de nuestro buen hacer fuera de España y que tienen mejor consideración que nuestro Gobierno y nuestros políticos en general. Es irresponsable, sí; pero también es injusto. Porque en esta maniobra por salvarse a sí mismos están olvidando que las grandes empresas que hoy persiguen fueron las que abrieron la puerta al Gobierno en los momentos más difíciles de esta Legislatura y las que rescataron al presidente Pedro Sánchez y a todos sus ministros, también los de la parte morada.

¿O no se acuerdan ya en el Gobierno de coalición de la ayuda que les dieron, desinteresadamente, a coste cero, sin comisiones como las que se repartieron desde algunas Administraciones, en los momentos más duros de la lucha de la pandemia o para cubrir las necesidades sociales de los refugiados ucranianos? ¿Por qué no cuentan en Moncloa dónde han estado alojándose muchos de estos refugiados? ¿O por qué no dan los nombres de todas las empresas del Ibex que se arremangaron para ayudarles en pandemia a traer material sanitario, a desbloquear la incapacidad diplomática y comercial del Ejecutivo, o a prestar atención a los sanitarios y otros servicios de emergencia?

Iberdrola, Santander, Naturgy... Y tantos nombres que faltan en la lista, precisamente bancos y energéticas, entre ellos. De hecho, no es un problema que el Gobierno crea que hay empresas que tienen que colaborar más en momentos complicados como éste, pero lo que no se entiende, ni se puede perdonar, es que esto no se gestione en privado, sin «disparar» contra quienes hacen más por España que los que dan lecciones de generosidad con el trabajo de otros.