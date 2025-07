¿Por qué vetar a Vox y no a Sumar, Bildu o ERC?

Hay que reconocer que la maquinaria propagandística del sanchismo es muy poderosa. Es cierto que destina centenares de millones de euros cada año para engrasarla y conseguir que funcione a su servicio con la encomiable lealtad de los mercenarios. Los medios de comunicación, los columnistas y las productoras de televisión se forran sirviendo al régimen. Esto explica el funcionamiento de la campaña contra Feijóo basada en sacar a pasear el espantajo de «que viene la ultraderecha». Sánchez puede formar un gobierno con los comunistas, algo que no sucede en ningún país de la Unión Europea, y estar aliado con aquellos con los que dijo que nunca pactaría. Son las formaciones enemigas de España, ya que quieren la independencia de sus comunidades autónomas, acabar con la Constitución y la monarquía. Estos son los mejores amigos del líder del PSOE. El PP gobierna la mayor parte de autonomías y grandes ciudades con una plena satisfacción de sus habitantes, como muestran las encuestas. En aquellas en las que Vox garantiza la estabilidad, se han acordado presupuestos y no se ha producido, como es normal en cualquier país europeo, ningún retroceso en los derechos y las libertades.

Es cierto que la izquierda política y mediática considera que son retrocesos cortar el grifo a las mamandurrias de sus amiguetes. Ningún colectivo ha visto menoscabados unos derechos que están garantizados constitucionalmente, pero, además, ningún partido de centroderecha defiende ningún tipo de retroceso. Es una de esas grandes mentiras que encontramos en algunos medios de comunicación o que dicen los políticos, periodistas y pseudointelectuales al servicio del régimen. Lo repiten machaconamente en las tertulias, porque la verdad, la coherencia y la ética no importan cuando hay que salvar al soldado Sánchez. En este terreno no puedo criticarlos, porque «poderoso caballero es don dinero». El PP quiere gobernar en solitario, algo que es lógico para cualquier partido y hace muy bien insistiendo en ello. Es curioso que las mentiras de Sánchez sobre sus pactos no merezcan la debida atención en la nueva prensa, radio y televisión del movimiento. En ocasiones pienso que los dirigentes y los medios de comunicación del centro derecha son demasiado educados, aunque reconozco que es difícil enfrentarse a alguien que no respeta ninguna regla o convención democrática.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)