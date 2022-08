Sánchez-Feijóo, solo puede quedar uno...

Pedro Sánchez tiene prisa, mucha prisa. Quiere tumbar cuanto antes a Alberto Núñez Feijóo y, por eso, quizá olvide que Kant explicaba que «la impaciencia es la debilidad del fuerte». Las encuestas y también el boca a boca de muchos socialistas describen un panorama adverso para el inquilino de La Moncloa, algo nuevo para él desde que accedió al poder. Hasta el ínclito Tezanos, al frente del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) tuvo que admitir antes de las vacaciones que las cosas pintaban más oscuras para su jefe. Feijóo, al frente del PP, pone de los nervios al líder del PSOE que ha decretado su caza, captura y exterminación política. Los estrategas actuales del Gobierno y del PSOE han diseñado un plan que consiste en culpar al jefe de los populares incluso del mal o del buen tiempo. Ministros y jerifaltes socialistas reciben todos los días un argumentario con ideas y sugerencias para atacar a Feijóo. No es original y los populares también tienen sus argumentarios contra Sánchez y el PSOE, pero la obsesión de denostar en todo momento al líder del PP quizá revela nerviosismo.

Sánchez, que es un parlamentario hábil, ha organizado un duelo –con las reglas puestas por él mismo– con Feijóo en el Senado el martes, como aperitivo de lujo del nuevo curso y casi en vísperas de una Diada más descafeinada que otras veces. El presidente sueña con desarbolar a su oponente y luego machacarlo día a día con un bombardeo de críticas y acusaciones. El problema es que si no deja muy tocado a Feijóo –tampoco es tan fácil–, seguir con esa estrategia casi año y medio hasta las elecciones puede ser contraproducente, salvo que cambie el calendario. Hay quien no descarta una coincidencia de generales, autonómicas y municipales en mayo. Es poco probable porque Sánchez sueña con presidir –en el turno de España– la Unión Europea el segundo semestre de 2023, pero preferiría hacerlo sin oposición porque cree que puede volver a ganar en las urnas. Adelantar elecciones es una apuesta fuerte, pero no sería la primera vez que el líder del PSOE se lo juega a todo o nada y las prisas por destrozar a Feijóo cuanto antes son sospechosas. No obstante, «más vale ser paciente que valiente», dice el libro de los Proverbios (13:32). Sánchez-Feijóo, solo puede quedar uno.