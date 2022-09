Ayuso contra los bolivarianos

No exagera Ayuso cuando hace referencia al riesgo de que España «se encamine al despropósito bolivariano». El problema no es que gobiernen los socialistas, sino sus socios y aliados parlamentarios. Lo que ha sucedido en Hispanoamérica muestra cómo se puede evolucionar desde sistemas democráticos y en progreso económico hacia regímenes en los que se coacciona a los opositores y se extiende la pobreza. La poderosa izquierda mediática, que podemos ver estos días en acción, alerta de los riesgos de lo que denomina la ultraderecha mientras se siente muy cómoda con las victorias de los populismos latinoamericanos. No les importa apoyar al gobierno de coalición socialista-comunista. En cambio, harán todo lo necesario para impedir que Feijóo gane las elecciones. Es cierto que saben que los dirigentes del PP son manejables, como sucedió con Aznar y Rajoy, ya que les preocupaba que les llamaran fachas, ultras o franquistas. Por ello, les ofrecieron a los periodistas de izquierdas una vida confortable y regalada. Por supuesto, cuando llegó el momento arremetieron contra ambos de forma inmisericorde. Nunca se equivocan a la hora de identificar a sus enemigos y no paran hasta destruirlos, personal y políticamente. Por el contrario, la izquierda política es inmisericorde con sus enemigos mediáticos. No le importa mentir y manipular con tal de acabar con ellos.

No es fácil impedir la libertad en una democracia. Por eso, a los socios bolivarianos de Sánchez les gustaría que España evolucionara hacia un régimen como los que actualmente existen en el otro lado del Atlántico. No son más que ultras populistas que se esconden tras un inexistente progresismo. Es lamentable, pero solo rezuman odio, sectarismo y fanatismo. Ayuso ha conseguido convertir Madrid en un bastión en contra del comunismo, los populismos y los antisistema. Tras su victoria llegaron las de Castilla y León y Andalucía. Todo indica que son el preámbulo de los éxitos que vendrán en las autonómicas y municipales, así como en las generales. La presidenta madrileña estuvo magnífica este lunes en un discurso en el que mostró las principales líneas de su acción de gobierno en este año electoral. No importa que los mariachis al servicio de La Moncloa inventen disensiones en el PP o utilicen la descalificación contra Feijóo. Una gran mayoría de españoles no quiere que España se encamine hacia un sistema bolivariano.