Son los melones

Uno de los debates que deja la resaca electoral italiana es el forcejeo dialéctico enredado en torno a lo que sea fascismo, posfascismo o neofascismo. Pese a las aristas y a la esencia poliédrica de semejante discusión, la evidencia, además, apunta a lo estéril de ese combate verbal que elude la verdadera raíz de lo ocurrido en Italia. No es preciso recurrir a Ginzburg, que de las camisas negras de aquel movimiento sabía un rato, o a su «Léxico familiar» para constatar la importancia de las palabras en la construcción de recuerdos y también, claro, en su traslación al presente, pero sí es necesario insistir en lo fundamental que resulta nombrar los hechos de forma certera para precisar a qué nos enfrentamos. Incluso para saber, llegado el caso, cómo frenarlo. El desgaste por exceso de uso del término fascismo no solo banaliza la historia reciente de Europa, y la memoria de quienes lo sufrieron, sino que yerra en lo más obvio del diagnóstico: nuestras sociedades no son las de los años 30 o 40. La Unión Europea y su sólida red normativa actúan como amortiguadores de veleidades totalitarias y tentaciones iliberales.

Los postulados de Meloni, incluso aquellos más radicales sobre inmigración o los que aspiran a involucionar lo común sometiéndolo a dictados confesionales, todos, deben encajarse en el marco de los límites democráticos comunitarios y no pueden excederlos ni un milímetro. Es posible que muchos de sus votantes no conozcan al detalle sus propuestas o incluso que ignoren que muchas no son realmente aplicables, pero lo que tienen claro a estas alturas, seguro, es la imagen de la futura primera ministra posando, en plena jornada electoral, con dos melones en sus manos (recurso burdo y soez, incomprensible en territorio Stendhal). Y esa es la clave. Más allá del peligro de ciertas ideas, más allá de lo injustas, equivocadas o abominables que sean, siempre pueden y deben discutirse, combatirse y hasta demolerse. Pero ¿cómo se hace frente al absurdo populista que nos corroe?