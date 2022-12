Memoria heroica legionaria

Tiempo atrás me mandaron esta información que, al recibirla ahora de nuevo, no me resisto a reproducir porque considero necesario conocerla: El 1 de diciembre de 1993, hace 29 años, un comando español del contingente militar de los Cascos Azules destinado en Bosnia, perteneciente al Tercio «Alejandro Farnesio» de la Legión, en la ciudad de Konjic, a 40 kilómetros de Sarajevo, se encontró con una masacre perpetrada por el grupo musulmán «Pañuelos Verdes», conocidos en toda Bosnia por ser sanguinarios y despiadados. En la guerra de Yugoslavia la prensa solo hacía referencia a las masacres de ortodoxos contra musulmanes, pero la realidad era que ambos bandos fueron igual de crueles e inhumanos, como en todas las contiendas.

El comando militar español, compuesto por 35 legionarios al mando del joven teniente legionario José Luis Monterde Maldonado, escuchó cerca de su posición unos gritos desesperados. Correspondían a unas 200 mujeres y niños que huían de los musulmanes que, al ver los vehículos blindados de la ONU, se refugiaron tras ellos. Mientras, diez soldados croatas que cubrían la retirada de la población civil se rindieron de inmediato ante ellos, e informaron al teniente Monterde que si no les daban amparo, los degollarían a todos. Al tiempo, los Pañuelos Verdes advirtieron a los españoles que si no entregaban a los croatas, también los pasarían a cuchillo.

Monterde consultó por radio a su alto mando militar qué hacer y éste le ordenó que intentara aguantar y negociar. Si no fuera posible, debía entregar a los musulmanes sin mirar atrás las 200 mujeres y niños y los 10 soldados croatas. El joven teniente Monterde le contestó: «De aquí no se mueve ni Dios», plantando cara a los Pañuelos Verdes que, al mirar a la cara al enemigo, se replegaron y se marcharon, salvando a aquellas 210 vidas inocentes. Posteriormente, el portavoz en Sarajevo de las Fuerzas de Protección de la ONU para la antigua Yugoslavia, Barry Frewer, describió al teniente español y a sus compañeros como «unos verdaderos héroes».

El 1 de diciembre se celebra en Croacia el Día de los Inocentes de Konjic, y se rinde homenaje a los soldados españoles que defendieron a estas personas. Es España casi nadie sabe esto. Es mejor hablar de la «Memoria histórica» que nos divide, y no de la Historia española reciente y pasada de la que deberíamos sentir orgullosos. Esto no es Memoria «democrática», sino memoria «heroica» de la Legión, unidad fundada por un «secuaz al servicio de un dictador», según Pedro Sánchez.