Almodóvar tiene razón

El cine es el arte nuevo que vertebró el siglo XX junto a la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la danza y la literatura. Todos los Estados serios le han dedicado atención y subvenciones. Tras los balbuceos iniciales, se consolidó en España hasta alcanzar la posición estelar de los últimos años.

A lo largo de mi dilatada vida profesional he tenido la suerte de conocer, aparte de actrices y actores, a varios de los más destacados directores españoles. A Luis Buñuel al que escuché, durante las entrevistas que le hizo Pérez Ferrero, afirmar: «La única dignidad es la nada. Viva el olvido». Mantuve largas conversaciones con Berlanga. Aprendí de la sabiduría de José Luis Garci. Bardem rodó en mi despacho del ABC verdadero una escena de su última película Resultado final. Manolo Summers era la inteligencia, la ternura y el humor. A Carlos Saura, le recordaré siempre junto a su maravillosa primera mujer, mi compañera de profesión Adela Medrano. Excelente Aranda. Gutiérrez Aragón es la cultura, el buen sentido y el arte profundo. A Pedro Almodóvar me lo presentó Tomás Cuesta cuando todavía no había triunfado. Escribí entonces: «He conocido a un genio».

No sé si será toda la verdad la frase célebre de Horacio en sus Epístolas: «Omnis ars naturae imitatio est», porque ciertas vanguardias en la pintura o en el cine se escapan de la naturaleza y los efectos especiales han conmocionado el cine. Conocí a Chaplin en un almuerzo en Vieille fontaine, la casa de la Reina Victoria en Lausana, y saqué la impresión de que cuestionaba algunas expresiones cinematográficas.

Pedro Almodóvar, en fin, desde la autoridad indiscutida que le otorga el triunfo universal de su cine, ha hecho frente a ciertas críticas del partidismo político. El cine devuelve a la nación española mucho más de lo que el Gobierno le otorga en subvenciones porque crea miles de puestos de trabajo que además pagan una sólida cantidad en impuestos, amén la Seguridad Social. Y, sobre todo, contribuye al robustecimiento de la imagen de España en el mundo. Algunos políticos pueden ser cicateros con nuestro cine. Pero se equivocan.

Y termino reiterando una vez más algo que he escrito en varias ocasiones: Pedro Almodóvar es el primer nombre de la entera historia del cine español.