El Estudio de la historia del progreso del espíritu humano, incluyendo sus avances y retrocesos (que los hay), sus errores y sus momentos tanto de brillo como de estupidez, son el principal objeto de atención de cualquiera que haya sido formado entre libros.

Si nos atenemos a las cifras de eliminación de pobreza en el mundo, de distribución de agua potable, de lucha por la libertad de expresión y de conciencia sobre los derechos humanos, ese progreso es innegable. Ahora bien, yo lo que cuestiono es que se dé siempre, de una manera lineal y de un modo constante.

Desde mi punto de vista, funciona por avances y retrocesos, con a veces dos pasitos adelante y uno atrás para darse impulso. Tras el momento brillante de las sociedades atenienses vinieron siglos de esclavitud y peste hasta la eclosión comercial renacentista. Por eso resulta importante analizar los errores, saber dónde nos hemos equivocado, ver qué es lo que no funciona en una sociedad, señalar sin miedo cuáles son sus defectos principales. Claro, eso nos hará impopulares porque no hay gobernante que sea feliz cuando le recuerdas dónde ha metido la pata, ni tampoco existe gobernante que no la meta. Los seres humanos nos olvidamos muchas veces de que una cosa o una persona, sin ser odiada, puede resultar que nunca sea querida.

En esta próxima campaña electoral, cada medio de difusión, cada oficina electoral de los partidos, cada asesor, cada tertuliano, intentará convencernos de la conveniencia de su punto de vista; lo cual es legítimo, porque no me imagino a ningún ser humano viviendo sin opiniones. Pero si usted quiere tener un conocimiento mínimo y más o menos cabal del punto de avance y retroceso en el que nos encontramos en la carrera del progreso humano (conocer bien los últimos errores cometidos que nos lastran) no lo dude. Recurra a los prefijos «biblio» y «hemero». Nunca le defraudarán en su tarea de traerle informaciones.