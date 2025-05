El Dos de Mayo sale a la calle

Una cita ineludible para la salud social, política y económica de la Comunidad de Madrid. También para la identidad regional, aunque en este caso, como es bien sabido, no se agita la bandera de ningún particularismo. Más bien al contrario, se hace gala de un acento, de una particularidad muy madrileña: la inclusión, el sumar al extraño y hacerlo partícipe de una sociedad que a todos integra. Solo habrá un temor en esta celebración: la lluvia. Unos chubascos ya anunciados, pues incluso se ha avanzado una alerta amarilla, pero que, a buen seguro, no va a dejar a nadie en casa.

El acto institucional por la festividad madrileña se celebrará con cerca de 1.000 invitados, unos 200 periodistas acreditados y pantallas por la plaza para que sea un «acto abierto» a toda la ciudadanía, con gradas además para el público con una capacidad para 250 personas cada una.

Las celebraciones por el día grande de la región arrancarán con la ofrenda floral a los Héroes del 2 de Mayo, a las 10 horas, en el Cementerio de la Florida, y se desplazarán a la Puerta del Sol a partir de las 11 horas.

Frente a la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia, se llevará a cabo el homenaje a los Héroes del 2 de Mayo y el acto institucional de entrega de las Grandes Cruces de la Orden del 2 de Mayo, a lo que sumarán otras sorpresas y actuaciones musicales.

Este año el Gobierno de la Comunidad de Madrid concede la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo a 13 personalidades, instituciones y entidades sociales como reconocimiento a su solidaridad y trayectorias profesionales ejemplares.

Aparte de eso, los desencuentros políticos de los últimos días se visualizarán en esta Puerta del Sol. Tras los últimos choques, los actos del Dos de Mayo en la Puerta del Sol escenificarán la ruptura total entre el Ejecutivo de Díaz Ayuso y el Gobierno de Pedro Sánchez, que se produjo a raíz de que el Ministerio de Defensa decidiera cancelar la tradicional parada militar «por tratarse de un acto cívico y no militar».

Si bien el máximo de los enfrentamientos se alcanzó tras las acusaciones lanzadas contra Díaz Ayuso por algunos dirigentes del PSOE, como el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien aseguró que la presidenta madrileña «abocó a 7.291 mayores a una muerte cruel e indigna» en las residencias durante la pandemia. A ello se sumó la decisión del Ministerio de Defensa de que no tuviera lugar una parada militar este Día de la Comunidad de Madrid ni tampoco el desfile aéreo de la Patrulla Águila.

La presidenta madrileña pidió a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que reconsiderara su situación, algo que no se producirá, por lo que el Ejecutivo de Díaz Ayuso dejó claro que ningún miembro del Gobierno podrá acceder a los actos institucionales de presentarse «in situ» en la Real Casa de Correos.

Para contrarrestar la cancelación de la parada militar, la presidenta regional ha decidido sacar a la calle por primera vez en su historia los actos del Dos de Mayo, que se celebrarán en el exterior de la Real Casa de Correos, incluida la imposición de las Grandes Cruces, para que los madrileños puedan seguir la celebración en la Puerta del Sol, donde se instalarán pantallas y dos gradas para el público. La reacción de la oposición no se hizo esperar y Más Madrid y PSOE han criticado este mismo jueves el «show» que ha montado la Comunidad de Madrid, afirman.

De forma paralela, el PSOE no asistirá al acto institucional y ha planteado un acto alternativo en la Rosaleda del Parque del Oeste con representación del Gobierno. «No vamos a estar porque no vamos donde no nos invitan», defendió la portavoz en la Asamblea, Mar Espinar, quien reivindicó el Dos de Mayo como una fiesta «de todos», aunque, está por ver, ya que en la Rosaleda del Parque del Oeste estarán «los suyos».

Esta fiesta coincide también con el 146 aniversario de la fundación del PSOE un 2 de mayo en Casa Labra por Pablo Iglesias Posse, de quien se cumple además un centenario de su fallecimiento.

La tormenta política, con todo, no escampa, y el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, se descolgó afirmando que el PSOE de Madrid «está fuera de la realidad y lejos de todos los madrileños» y cree que van a tener que explicarles por qué no quieren celebrar el Dos de Mayo en el acto oficial de la Puerta de Sol y se han tenido que «inventar un acto clandestino en un parque».

El portavoz del Gobierno ha criticado que los miembros del PSOE de Madrid que sí estaban invitados al acto de Sol, como la portavoz de la Asamblea, Mar Espinar, hayan decidido no acudir y hacer «una suerte de fiesta paralela al margen de los madrileños y de las instituciones». «Les deseo que pasen un buen día», ha zanjado.

Por su parte, Vox y Más Madrid acudirán como cada año a la Puerta del Sol. El segundo, como ya es tradición, celebrará su propio acto posteriormente en Móstoles, donde intervendrán las portavoces del Ayuntamiento de Madrid y la Asamblea, Rita Maeste y Manuela Bergerot, así como la ministra de Sanidad y líder del partido, Mónica García.

Este Dos de Mayo para algunos será también el del «post apagón». Un lamentable acontecimiento que marcará el devenir político en la región, y en toda España, y sin duda echará más leña al fuego de la polémica política en una región que se ha convertido en preocupación máxima para Moncloa ante su plante claro y sin ambages.

Retreta a falta de Desfile

►La Retreta Militar del Dos de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, conmemorará «el heroico comportamiento del Pueblo de Madrid» contra las tropas napoleónicas en 1808, al inicio de la Guerra de Independencia Española contra Francia. Según avanzó el Ministerio de Defensa en un comunicado, el acto contará con la participación de diferentes unidades de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que realizarán un desfile con diferentes estaciones en lugares del casco histórico madrileño.

Es estos puntos, se interpretarán piezas musicales de tipo militar o tradicional. Las estaciones de la Retreta se realizarán frente a la sede oficial de organismos del Estado y serán presididas por la autoridad que tenga ubicada su sede en el correspondiente edificio. El recorrido procederá de la siguiente forma: la primera Retreta será en la Plaza de Oriente a las 19.15 horas; la segunda frente al Palacio de los Consejos a las 20 horas; la tercera y última, en la Plaza Mayor a las 20.45 horas.