Las caras de la noticia: 13 de noviembre de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Las caras de la noticia
Josep Sánchez Llibre
Josep Sánchez Llibre

JOSEP SÁNCHEZ LLIBRE▲

Presidenta de Foment del Treball

Hub de empresas estratégicas de Defensa y Seguridad. Foment del Treball ha anunciado que impulsará un hub catalán de empresas estratégicas de Defensa y Seguridad para aprovechar los planes españoles y europeos de transformación industrial.

Fernando Grande-Marlaska durante una sesión de control parlamentario al Gobierno, en el Congreso de los Diputados
Fernando Grande-Marlaska durante una sesión de control parlamentario al Gobierno, en el Congreso de los Diputados

FERNANDO GRANDE-MARLASKA

Ministro del Interior

Informe demoledor de Europa. Grande-Marlaska nunca dimitirá y ha hecho deméritos de sobra. Tampoco ahora cuando el Parlamento Europeo lo ha acusado de ocultar pruebas sobre los asesinatos de Barbate (la zodiac de los guardias civiles) y ha hablado de «grave obstrucción» a la misión.

Córdoba.- Incendios.- La subdelegada destaca que un centenar de agentes colaboran ante el incendio de la sierra
Ana López

ANA LÓPEZ

Subdelegada del Gobierno en Córdoba

Ciudadanos de primera y de segunda. Ana López dijo que «no ha dado tiempo a poder hacer nada» para repatriar al profesor Juan Manuel Serradilla, que falleció después de permanecer en una UCI de Vietnam desde el 10 de septiembre. Con la flotilla de Gaza se tardó día y medio.

