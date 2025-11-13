Editorial
Las caras de la noticia: 13 de noviembre de 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
JOSEP SÁNCHEZ LLIBRE▲
Hub de empresas estratégicas de Defensa y Seguridad. Foment del Treball ha anunciado que impulsará un hub catalán de empresas estratégicas de Defensa y Seguridad para aprovechar los planes españoles y europeos de transformación industrial.
FERNANDO GRANDE-MARLASKA▼
Informe demoledor de Europa. Grande-Marlaska nunca dimitirá y ha hecho deméritos de sobra. Tampoco ahora cuando el Parlamento Europeo lo ha acusado de ocultar pruebas sobre los asesinatos de Barbate (la zodiac de los guardias civiles) y ha hablado de «grave obstrucción» a la misión.
ANA LÓPEZ▼
Ciudadanos de primera y de segunda. Ana López dijo que «no ha dado tiempo a poder hacer nada» para repatriar al profesor Juan Manuel Serradilla, que falleció después de permanecer en una UCI de Vietnam desde el 10 de septiembre. Con la flotilla de Gaza se tardó día y medio.
