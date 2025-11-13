Las caras de la noticia: 13 de noviembre de 2025

Josep Sánchez Llibre Gonzalo Pérez Mata La Razón

JOSEP SÁNCHEZ LLIBRE▲

Hub de empresas estratégicas de Defensa y Seguridad. Foment del Treball ha anunciado que impulsará un hub catalán de empresas estratégicas de Defensa y Seguridad para aprovechar los planes españoles y europeos de transformación industrial.

Fernando Grande-Marlaska durante una sesión de control parlamentario al Gobierno, en el Congreso de los Diputados Alberto R. Roldán La Razón

FERNANDO GRANDE-MARLASKA▼

Informe demoledor de Europa. Grande-Marlaska nunca dimitirá y ha hecho deméritos de sobra. Tampoco ahora cuando el Parlamento Europeo lo ha acusado de ocultar pruebas sobre los asesinatos de Barbate (la zodiac de los guardias civiles) y ha hablado de «grave obstrucción» a la misión.

Córdoba.- Incendios.- La subdelegada destaca que un centenar de agentes colaboran ante el incendio de la sierra SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CÓ Europa Press

ANA LÓPEZ▼

Ciudadanos de primera y de segunda. Ana López dijo que «no ha dado tiempo a poder hacer nada» para repatriar al profesor Juan Manuel Serradilla, que falleció después de permanecer en una UCI de Vietnam desde el 10 de septiembre. Con la flotilla de Gaza se tardó día y medio.