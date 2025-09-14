Editorial
Las caras de la noticia: 14 de septiembre de 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
MARÍA PÉREZ▲
Logra su tercer oro mundial de atletismo. La atleta española María Pérez se ha proclamado campeona del mundo de 35 kilómetros marcha en los Mundiales de Atletismo que se están celebrando en Tokio, revalidando su título de la distancia y alcanzando así su tercer oro, una hazaña inédita en el atletismo español.
GREGORIO MARAÑÓN▲
El «Otello», de Giuseppe Verdi, volverá a arrancar la temporada. La temporada del Teatro Real ha programado un magnífico arranque de temporada con la ópera «Otello», de Giuseppe Verdi, que vuelve con la misma producción de David Alden que ya se estrenara en el Real con gran éxito y público hace diez años.
IONE BELARRA▼
La difícil lucha por no caer en la irrelevancia. Ione Belarra nos dice ahora que la culpa del escenario de victoria electoral de PP y Vox es toda de Pedro Sánchez y sus política de «brazos caídos». La líder de Podemos carga contra sus antiguos socios de Gobierno intentando llevarse su parte de votos a costa de los palestinos.
