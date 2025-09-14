Acceso

Las caras de la noticia: 14 de septiembre de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Las caras de la noticiaT. GallardoLa Razón
Atletismo/Mundial.- La Casa Real y el Gobierno felicitan a María Pérez tras ganar su tercer oro mundial de atletismo
MARÍA PÉREZ▲

Atleta

Logra su tercer oro mundial de atletismo. La atleta española María Pérez se ha proclamado campeona del mundo de 35 kilómetros marcha en los Mundiales de Atletismo que se están celebrando en Tokio, revalidando su título de la distancia y alcanzando así su tercer oro, una hazaña inédita en el atletismo español.

Gregorio Marañón, presidente del Teatro Real de Madrid, es una figura polifacética que ha desarrollado su vida en varias disciplinas.
GREGORIO MARAÑÓN▲

Presidente del Teatro Real

El «Otello», de Giuseppe Verdi, volverá a arrancar la temporada. La temporada del Teatro Real ha programado un magnífico arranque de temporada con la ópera «Otello», de Giuseppe Verdi, que vuelve con la misma producción de David Alden que ya se estrenara en el Real con gran éxito y público hace diez años.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, atiende a los medios de comunicación en una rueda de prensa
IONE BELARRA

Líder de Podemos

La difícil lucha por no caer en la irrelevancia. Ione Belarra nos dice ahora que la culpa del escenario de victoria electoral de PP y Vox es toda de Pedro Sánchez y sus política de «brazos caídos». La líder de Podemos carga contra sus antiguos socios de Gobierno intentando llevarse su parte de votos a costa de los palestinos.

