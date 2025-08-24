Editorial
Las caras de la noticia 24 agosto 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
CONSUELO ORDÓÑEZ▲
Incansable defensa de la dignidad de las víctimas. La democracia española estará siempre en deuda con las víctimas del terrorismo. Más aún en estos tiempos de desmemoria desde el Gobierno. Hay que ponderar como merece la labor de Covite en la denuncia de la impunidad proetarra.
LOLA MANTEROLA▲
Año de mayor inversión en investigación avanzada. La fundación «CRIS Contra el Cáncer» cumple 15 años de vida con su mayor inversión anual en investigación contra el cáncer con 11,5 millones de euros en 2024 y un compromiso de 150 millones en los próximos 5 años.
DIANA MORANT▼
Ejercicio de hipocresía elevada al cubo. Diana Morant es otro de esos referentes sanchistas experta en aplicar el principio de transposición de Goebbels que es cargar sobre el adversario los propios errores. La ministra ha dicho que el PP «va a utilizar los incendios para polarizar». En fin.
