Las caras de la noticia 24 agosto 2025

GRAF4716. VALENCIA, 18/10/2021.- La presidenta Colectivo de Víctimas del Terrorismo de Euskadi (Covite), Consuelo Ordóñez, asegura que el "final negociado" de ETA supuso para las víctimas "pagar el precio de la impunidad". Destaca que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pasó siete años "cumpliendo a rajatabla lo que Zapatero negoció con ETA" y que lo hizo "con mentiras" y "con la utilización de sus víctimas, las dóciles, las manipulables". Kai Försterling Agencia EFE

CONSUELO ORDÓÑEZ▲

Incansable defensa de la dignidad de las víctimas. La democracia española estará siempre en deuda con las víctimas del terrorismo. Más aún en estos tiempos de desmemoria desde el Gobierno. Hay que ponderar como merece la labor de Covite en la denuncia de la impunidad proetarra.

Lola Manterola es la fundadora de la Fundación Cris contra el cáncer ALEX RIVERA Alex Riviera

LOLA MANTEROLA▲

Año de mayor inversión en investigación avanzada. La fundación «CRIS Contra el Cáncer» cumple 15 años de vida con su mayor inversión anual en investigación contra el cáncer con 11,5 millones de euros en 2024 y un compromiso de 150 millones en los próximos 5 años.

Entrevista a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant Rober Solsona Europa Press

DIANA MORANT▼

Ejercicio de hipocresía elevada al cubo. Diana Morant es otro de esos referentes sanchistas experta en aplicar el principio de transposición de Goebbels que es cargar sobre el adversario los propios errores. La ministra ha dicho que el PP «va a utilizar los incendios para polarizar». En fin.