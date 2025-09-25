Las caras de la noticia: 25 de septiembre de 2025

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán Iberdrola

IGNACIO GALÁN

Inversión récord de Iberdrola en redes en EEUU y Reino Unido. Iberdrola realizará inversiones por valor de 58.000 millones de euros hasta 2028, lo que supone un incremento del 30 % frente al plan inversor anterior, que se centrarán en EE. UU. y Reino Unido para impulsar la electrificación.

Declaraciones Margarita Robles

MARGARITA ROBLES

Acierto con los cazas españoles desplegados en Lituania. Destacado comportamiento de los Eurofighter españoles desplegados en Lituania que ya han ejecutado doce misiones de policía aérea desde el mes de agosto y que solo en la última semana han interceptado ocho aviones rusos.

El diputado de EH Bildu Oskar Matute, en el Congreso el pasado día 1

OSKAR MATUTE

Para él, la lucha por la dignidad es la violencia. El portavoz de los socios del Gobierno más fieles, Bildu, se congratula por el indulto a los radicales que atacaron violentamente un mitin político dejando heridos. Considera Matute que es la forma digna de defender las ideas, lo que no es extrañar con su «acrisolado» currículum.