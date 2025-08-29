Las caras de la noticia 29 agosto 2025

Ana María Bordas, de RTVE, Premio Joan Ramón Mainat 2025 del FesTVal de Vitoria, junto a Mejide, Vallés y Klaudio Landa FESTVAL Europa Press

Premio Joan Ramón Mainat 2025 del FesTVal de Vitoria. Ana María Bordas, directora de Producción de Contenidos de RTVE, ha sido distinguida con el Premio Joan Ramón Mainat 2025 del FesTVal (Festival de Televisión de Vitoria).

Marlaska recuerda que las CC.AA. pueden pedir al Estado que asuma la competencia "si no pueden abordar la gestión"

Como su jefe, también es intolerante al control legislativo. Sánchez marcó el camino; gobernaré con o sin él Legislativo. De momento, no pisa el Senado. Ha creado escuela. Marlaska, que sigue en el cargo, ha criticado «la utilización partidista del Senado y de una catástrofe». Él sí sabe de lo que habla.

Política grotesca de los separatistas gallegos. Por lo visto, Galicia debe marchar de maravilla. Hay que deducirlo así cuando la principal inquietud de la senadora del BNG en una comparecencia de la ministra Aagesen fue que «Orense no existe, es Ourense, me duelen los oídos». La política paleta es lo que tiene.