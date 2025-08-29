Acceso

Las caras de la noticia 29 agosto 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Las caras de la noticiaT. GallardoLa Razón
Ana María Bordas, de RTVE, Premio Joan Ramón Mainat 2025 del FesTVal de Vitoria, junto a Mejide, Vallés y Klaudio Landa
Ana María Bordas, de RTVE, Premio Joan Ramón Mainat 2025 del FesTVal de Vitoria, junto a Mejide, Vallés y Klaudio LandaFESTVALEuropa Press

ANA MARÍA BORDAS▲

Directora de Producción de Contenidos de RTVE

Premio Joan Ramón Mainat 2025 del FesTVal de Vitoria. Ana María Bordas, directora de Producción de Contenidos de RTVE, ha sido distinguida con el Premio Joan Ramón Mainat 2025 del FesTVal (Festival de Televisión de Vitoria).

Marlaska recuerda que las CC.AA. pueden pedir al Estado que asuma la competencia &quot;si no pueden abordar la gestión&quot;
Marlaska recuerda que las CC.AA. pueden pedir al Estado que asuma la competencia "si no pueden abordar la gestión"Europa Press

F. GRANDE-MARLASKA

Ministro del Interior

Como su jefe, también es intolerante al control legislativo. Sánchez marcó el camino; gobernaré con o sin él Legislativo. De momento, no pisa el Senado. Ha creado escuela. Marlaska, que sigue en el cargo, ha criticado «la utilización partidista del Senado y de una catástrofe». Él sí sabe de lo que habla.

Silvia Méndez
Silvia Méndezlarazonlarazon

SILVIA MÉNDEZ

Senadora del BNG

Política grotesca de los separatistas gallegos. Por lo visto, Galicia debe marchar de maravilla. Hay que deducirlo así cuando la principal inquietud de la senadora del BNG en una comparecencia de la ministra Aagesen fue que «Orense no existe, es Ourense, me duelen los oídos». La política paleta es lo que tiene.

