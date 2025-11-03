Las caras de la noticia 3 noviembre 2025

Antonio Doadrio larazon larazon

Nuevo presidente del Instituto de España. Antonio Doadrio ha sido nombrado nuevo presidente del Instituto de España, que reúne a las principales reales academias. Sustituye a Luis María Cazorla Prieto, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

La Sagrada Familia se convierte en la iglesia más alta del mundo. La Sagrada Familia ya ha superado por escasos metros la iglesia más alta del mundo hasta el momento, Ulmer Münster (Alemania), tras haber colocado la primera gran pieza de la cruz que corona la torre de Jesucristo. 162,91 metros.

Solidaridad con los afectados por la DANA. El actor estadounidense ha donado un total de 65.000 dólares al Centre Instructiu i Musical (CIM) de Massanassa (Valencia) que perdió su sede y sus instrumentos como consecuencia del paso de la DANA. El dinero irá dirigido a recuperar la escuela de música.