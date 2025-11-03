Semana pasada por agua en España: lluvias intensas y descenso de temperaturas a partir de este día

La semana arranca con tiempo estable en la mayor parte de la península, aunque el viento será el protagonista del lunes con rachas muy fuertes en el litoral gallego y el cierzo arreciará en el bajo Ebro. Sin embargo, esta calma inicial será solo temporal, ya que a partir de mediados de semana se espera un cambio de patrón atmosférico con la llegada de varios frentes atlánticos que dejarán lluvias generalizadas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), durante la hoy predominarán los cielos poco nubosos, salvo em el Mediterráneo y Baleares, donde se esperan intervalos nubosos con probables chubascos que afectarán también a los litorales de Cataluña y del sur de la Comunidad Valenciana.

También podrían registrarse precipitaciones en Murcia o Almería y alguna lluvia débil en el Cantábrico oriental. En Galicia, el acercamiento de un frente dejará cielos cubiertos al final del día, con lluvias que se irán extendiendo.

Las temperaturas máximas descenderán en el área mediterránea y Canarias orientales, mientras que subirán en el norte y la vertiente atlántica. Las mínimas bajarán en la Península y Baleares, y seguirán altas en el archipiélago canario, donde se superarán los 30 °C en algunos puntos.

El viento soplará con fuerza en varios puntos del país: poniente rolando a levante en el Estrecho y Alborán, cierzo intenso en el bajo Ebro y rachas muy fuertes en Galicia, el Ampurdán y Menorca.

Cambio de tiempo y llegada de frentes atlánticos

De acuerdo con eltiempo.es, a partir del miércoles se producirá un cambio de tendencia. Aunque el anticiclón mantendrá cierto bloqueo durante los primeros días, su desplazamiento hacia el sur permitirá la entrada de vientos húmedos del Atlántico.

El primer frente llegará durante las primeras horas del miércoles, extendiendo lluvias de oeste a este. Los acumulados más significativos se esperan en el oeste peninsular, aunque también podrían alcanzarse valores notables en el nordeste y Baleares.El viernes, un nuevo frente alcanzará el noroeste de la Península, avanzando hacia el este, y otro sistema frontal podría llegar el domingo a la misma zona.

Según el tiempo.es, con esta sucesión de frentes, las precipitaciones de la semana podrían superar los 200 litros por metro cuadrado en zonas del oeste de Galicia, mientras que en áreas del norte y nordeste rondarán entre 50 y 80 litros. En cambio, el sureste peninsular, Melilla y Canarias serán las zonas con menor probabilidad de lluvias.

Por otro lado, Meteored indica que la semana se presenta cálida, con temperaturas entre 1 y 3 ºC por encima de lo normal para estas fechas. Hasta el miércoles, las máximas superarán los 20 ºC en amplias zonas del país y los 25 ºC en el valle del Guadalquivir. Durante las noches, el interior peninsular registrará valores más bajos con heladas en la meseta norte y zonas de montaña. En cambio, en los litorales las mínimas se mantendrán suaves, entre 14 y 17 ºC.

A partir del jueves y viernes se esperan días más frescos, con máximas que oscilarán entre 12 y 17 ºC. El enfriamiento también se notará también en las mínimas a partir de mediados de semana, sobre todo en áreas del interior.