Las caras de la noticia 31 octubre 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Caras de la noticia
La concejal en funciones de UPN, María Caballero
La concejal en funciones de UPN, María Caballero

MARÍA CABALLERO▲

Senadora de UPN

Riguroso y eficaz interrogatorio en la comisión Koldo. La senadora de UPN María Caballero cumplió con eficacia el papel que se le supone a un portavoz en una comisión de investigación. Su buen interrogatorio a Pedro Sánchez fue conciso, metódico y sereno en busca de la verdad y la rendición de cuentas.

Santiago González en La Razón de Alberto Núñez Feijóo
Santiago González

SANTIAGO GONÁLEZ▲

Director General de Antena 3 Noticias

Premio Taburiente a una carrera «de pasión al periodismo». Ha sido distinguido con el Premio Taburiente por ser «un ejemplo de pasión y dedicación al periodismo» y probar que «el verdadero impacto de esta profesión reside en la capacidad de inspirar y transformar la sociedad con rigor e integridad».

El presidente de Les Corts, Enric Morera y ex secretario general del Bloc
El presidente de Les Corts, Enric Morera

ENRIC MORERA

Senador de Compromís

Compromís dice que los ciudadanos de Paiporta son fascistas. La izquierda siempre tan respetuosa con los ciudadanos y las instituciones. Morera aprovechó el foco de Sánchez y la comisión Koldo para hablar de Mazón y la dana y tachar a los vecinos de Paiporta de fascistas por protestar e indignarse.

