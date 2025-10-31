Las caras de la noticia 31 octubre 2025

La concejal en funciones de UPN, María Caballero larazon

MARÍA CABALLERO▲

Riguroso y eficaz interrogatorio en la comisión Koldo. La senadora de UPN María Caballero cumplió con eficacia el papel que se le supone a un portavoz en una comisión de investigación. Su buen interrogatorio a Pedro Sánchez fue conciso, metódico y sereno en busca de la verdad y la rendición de cuentas.

Santiago González en La Razón de Alberto Núñez Feijóo Alberto R. Roldán La Razón

SANTIAGO GONÁLEZ▲

Premio Taburiente a una carrera «de pasión al periodismo». Ha sido distinguido con el Premio Taburiente por ser «un ejemplo de pasión y dedicación al periodismo» y probar que «el verdadero impacto de esta profesión reside en la capacidad de inspirar y transformar la sociedad con rigor e integridad».

El presidente de Les Corts, Enric Morera y ex secretario general del Bloc larazon

ENRIC MORERA▼

Compromís dice que los ciudadanos de Paiporta son fascistas. La izquierda siempre tan respetuosa con los ciudadanos y las instituciones. Morera aprovechó el foco de Sánchez y la comisión Koldo para hablar de Mazón y la dana y tachar a los vecinos de Paiporta de fascistas por protestar e indignarse.