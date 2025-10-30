Real Madrid - Fenerbahçe, en directo hoy: jornada 8 de la fase regular de la Euroliga

El Real Madrid y el Fenerbahçe﻿, actual campeón de la Euroliga, llegan a esta cita en el Movistar Arena con resultados similares, sumando ambos tres victorias y cuatro derrotas. El conjunto blanco, sólido y dominante en su feudo, busca consolidar su invicto en casa apoyado en una defensa férrea y la dirección de Sergio Scariolo﻿, quien ha sabido mantener la motivación de los suyos a pesar de las dificultades. Por su parte, el equipo turco, que arrastra importantes bajas que han mermado su producción ofensiva, intenta superar la irregularidad y reafirmar su potencial en un duelo crucial para sus aspiraciones en la fase regular. La intensidad, la gestión del ritmo de juego y la experiencia en momentos decisivos serán clave en un enfrentamiento que promete máxima competitividad.

Última hora del Real Madrid - Fenerbahçe: jornada 8 de la fase regular de la Euroliga, en vivo online