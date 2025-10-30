Directo
Real Madrid - Fenerbahçe, en directo hoy: jornada 8 de la fase regular de la Euroliga
Tras un inicio irregular de temporada, ambos conjuntos luchan por recuperar su mejor forma en el Movistar Arena, donde hasta el momento no ha caído el conjunto de Scariolo
El Real Madrid y el Fenerbahçe, actual campeón de la Euroliga, llegan a esta cita en el Movistar Arena con resultados similares, sumando ambos tres victorias y cuatro derrotas. El conjunto blanco, sólido y dominante en su feudo, busca consolidar su invicto en casa apoyado en una defensa férrea y la dirección de Sergio Scariolo, quien ha sabido mantener la motivación de los suyos a pesar de las dificultades. Por su parte, el equipo turco, que arrastra importantes bajas que han mermado su producción ofensiva, intenta superar la irregularidad y reafirmar su potencial en un duelo crucial para sus aspiraciones en la fase regular. La intensidad, la gestión del ritmo de juego y la experiencia en momentos decisivos serán clave en un enfrentamiento que promete máxima competitividad.
Última hora del Real Madrid - Fenerbahçe: jornada 8 de la fase regular de la Euroliga, en vivo online
