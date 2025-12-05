Las caras de la noticia: 5 de diciembre de 2025

Josep Sánchez Llibre Gonzalo Pérez Mata La Razón

JOSEP SÁNCHEZ LLIBRE▲

Pide un gran pacto social para la inmigración. El presidente de la patronal catalana ha pedido un gran pacto por la inmigración porque «la necesitamos como el agua que bebemos para mantener la productividad y la competitividad de nuestras empresas».

Entrevista a Rafael Navarro Valls. Jesús G. Feria La Razón

RAFAEL NAVARRO-VALLS▲

Galardonado con la Medalla de Oro de la Fundación Mayte Espínola. Rafael Navarro-Valls, jurista y vicepresidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España ha sido reconocido en la categoría de Jurista por su brillante aportación al Derecho durante su exitosa carrera.

Josep María Recasens, presidente y director general de Renault Group España RG

JOSEP MARÍA RECASENS▲

Impulsor del Plan para renovar el sector del motor. El documento redactado bajo la supervisión de Recasens, es un programa de trabajo fundamental para adaptar a la industria española del motor a las tendencias del futuro de la movilidad y asegurar la continuidad de esta industria, que supone el 10% del PIB nacional.