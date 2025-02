De Chamberí, a musa de Latinoamérica

Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en un referente político de la derecha latinoamericana. Sus discursos contra el comunismo y, en concreto, uno que hizo contra el peronismo, la han elevado a los altares, haciendo no solo que la reclamen para que participe, aunque sea en diferido, en el debate político, como ha ocurrido con las elecciones en Ecuador, donde ha mediado con entrevistas en la recta final de la campaña en favor del candidato Noboa. Sus intervenciones en la Asamblea madrileña son seguidas en streaming al otro lado del Atlántico, y entre el votante conservador es casi tan conocida allí como lo es en Chamberí.

La potencia se la da un discurso irreverente que la ha convertido en el icono de la lucha contra el populismo de izquierdas. La lideresa de la oposición a Pedro Sánchez, a todos los efectos, es ella. En ese choque ideológico se mueve cada vez más cómoda, y si en Moncloa lo ignoran es porque en Madrid no están jugando contra ella, sino contra el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Están calentando motores a la espera de que se visualice la más mínima fisura entre el líder del PP y la presidenta madrileña, pero no llega porque el gallego está consiguiendo mantener blindada su lealtad, incluso a pesar de que discrepe de decisiones que toman en Génova y que en Sol consideran fallidas, y no sólo estamos hablando de la política de comunicación.

Por ejemplo, lo de que en Génova hagan política siguiendo las encuestas, o, más bien, siguiendo a Narciso Michavila, suscita dudas en el partido. Como tampoco hay consenso con la decisión de distraer recursos de la oposición contra Sánchez para trufarla de propuestas sobre vivienda o conciliación, cuando en la oposición, según dicen los manuales clásicos de la política, lo de presentar propuestas es una pérdida de tiempo porque el votante no te escucha.

Si Ayuso estuviera al frente del PP haría muchas cosas de forma distinta a como lo están haciendo Feijóo y su equipo. Otra política contra Sánchez; otra política con Vox; otra manera de dirigirse al electorado, sin gestos hacia la izquierda porque los manuales tradicionales también dicen que hacer oposición pidiendo perdón por ser de derechas no te suma nada positivo. Las diferencias existen, aunque hoy existe un pacto inquebrantable entre Génova y Sol para mantener prietas las filas, incluso aunque se haya echado en falta una política más agresiva contra el fiscal general del Estado por el caso de la pareja de la presidenta, lo que podría haber tumbado ya a García Ortiz, o así se escucha decir.