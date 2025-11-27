Las cifras de la vergüenza

Andan el Gobierno y la izquierda enfrascados en su cruzada contra los magistrados del Tribunal Supremo. Presumen de administración más social, pero colapsan su agenda con la guerra sucia contra la Justicia y la intoxicación masiva. Ni una palabra de esta escolanía sobre los problemas reales, esos que sacuden la vida de la gente. Ni una mención a que 27.217 personas han fallecido mientras estaban en la lista de espera de la Dependencia hasta octubre, lo que equivale a 82 personas al día, una cada 18 minutos, según el último informe del Observatorio Estatal. El tiempo medio de espera se ha incrementado hasta 350 días, 16 más que a comienzos de 2025, síntomas incontestables de la degradación del sistema. Pero el debate político lo considera algo tangencial, casi irrelevante. Es un desempeño inmoral e indigno de la responsabilidad de los gobernantes. Algo que nos debería abochornar como país.