Las caras de la noticia: 27 de noviembre de 2025

Rafael del Pino, presidente de Ferrovial Rubén Mondelo EFE

RAFAEL DEL PINO▲

Ferrovial duplica su próximo dividendo. Ferrovial ha anunciado la entrega de un nuevo dividendo adicional en efectivo en Navidad para sus accionistas, que más que duplica el entregado hace un año, hasta los 55,6 millones de euros, en vista de las previsiones de caja para finales de año.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute. COMUNIDAD DE MADRID Europa Press

FÁTIMA MATUTE▲

Crece la inversión en fundaciones de investigación biomédica. Ha destacado el aumento del 17,7% en inversión en fundaciones de investigación biomédica de los hospitales hasta los 10 millones de euros. Se afianza la estabilidad y el fomento de la actividad.

La ministra de Sanidad, Mónica García Daniel Gonzalez Agencia EFE

MÓNICA GARCÍA▼

También ha superado en sabiduría a los jueces del Supremo. A Mónica García se le ha quedado pequeño el ámbito de la Sanidad. Ahora le ha tocado a la Justicia. Es un prodigio. Ya ha superado en sabiduría a los jueces del Supremo. No hay pruebas contra Álvaro García. Palabra de togada.