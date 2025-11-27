Acceso

Las caras de la noticia: 27 de noviembre de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Las caras de la noticia
Rafael del Pino, presidente de Ferrovial
Rafael del Pino, presidente de Ferrovial

RAFAEL DEL PINO▲

Presidente de Ferrovial

Ferrovial duplica su próximo dividendo. Ferrovial ha anunciado la entrega de un nuevo dividendo adicional en efectivo en Navidad para sus accionistas, que más que duplica el entregado hace un año, hasta los 55,6 millones de euros, en vista de las previsiones de caja para finales de año.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute.
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute.

FÁTIMA MATUTE▲

Consejera madrileña de Sanidad

Crece la inversión en fundaciones de investigación biomédica. Ha destacado el aumento del 17,7% en inversión en fundaciones de investigación biomédica de los hospitales hasta los 10 millones de euros. Se afianza la estabilidad y el fomento de la actividad.

La ministra de Sanidad, Mónica García
La ministra de Sanidad, Mónica García

MÓNICA GARCÍA

Ministra de Sanidad

También ha superado en sabiduría a los jueces del Supremo. A Mónica García se le ha quedado pequeño el ámbito de la Sanidad. Ahora le ha tocado a la Justicia. Es un prodigio. Ya ha superado en sabiduría a los jueces del Supremo. No hay pruebas contra Álvaro García. Palabra de togada.

