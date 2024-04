Como hace 40 años, los «Leones» vencedores

Tras 40 años de sequía de «los Leones» que eran por antonomasia el equipo favorito y representativo de la Copa,–entonces «del Generalísimo» y ahora «del Rey», y siempre «de España»– han vuelto a ganarla, en una final jugada en Sevilla, con la ciudad tomada por una multitud de seguidores del Athletic y del Mallorca.

Desde luego ha sido un magnífico pórtico para la campaña de las elecciones autonómicas en el País Vasco a celebrar en apenas 13 días. El cambio generacional quedó reflejado de diversas maneras y muy en especial en la diferencia de aquel Athletic copero, con jugadores solo de la cantera y con 16 apellidos vascos, y el actual , con la estrella del equipo Nico Williams, que no parece tener esas autóctonas credenciales euskaldunes, aunque es nacido en Pamplona cuya alcaldía Sánchez se la ha regalado a Bildu. En las elecciones vascas, el candidato socialista y el exlehendakari Pachi López, ahora reconvertido en ferviente sanchista tras enfrentarse a el en las Primarias y decirle que no sabia lo que era una nación en el debate central, han afirmado que no van a hacer lehendakari al candidato de Otegi. Lo que significa lo que ya es conocido por todos, dado el acreditado valor de la palabra de los discípulos del sanchismo. En cuanto a las elecciones catalanas, el ministro de las mascarillas Salvador Illa, afirma que «hay que pasar página» y «dar por terminado el tiempo del Procés». Precisamente de pasar página de la Historia no parece muy legitimado para hablar su líder supremo, que ha debutado en este «bimestre electoral» retratándose nada menos que rodeado de calaveras y restos de fallecidos en la guerra civil. Es una imagen que nos retrotrae a aquella trágica época en que los milicianos –ya muy «progresistas» ellos– se fotografíaban con los esqueletos profanados de monjas y religiosos desenterrados de lugares sagrados. Resulta muy significativo que ahora comience la tri campaña electoral el jefe del PSOE con ese mismo escenario, por evocador de aquel diabólico guerracivilismo practicado por su partido junto a los anarquistas y comunistas alimentados por las sectas. El 23J fue convocado por Sánchez para subsistir al previo desastre electoral en las municipales y autonómicas, y pese a su derrota quiso seguir en la Moncloa y el Falcon, echándose en los brazos de Puigdemont y Junqueras, indultándolos y que ahora necesita amnistiarlos. Desde entonces, España está instalada en el desgobierno más absoluto. Ahora es la hora de su otra pareja de baile, la de Bildu y el PNV. Todo «progresista» y muy futurista. Como hace 40 años.