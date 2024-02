Cómo Taylor Swift decantará las elecciones a favor de Joe Biden

En la era post-Covid las economías desarrolladas han crecido más de lo previsto. La población acumuló ahorros durante las restricciones. En EEUU se aprobaron programas de estímulo de 5 billones de dólares. Pero se disparó la inflación debido a los cuellos de botella en las cadenas de producción y suministro de bienes y la jubilación de muchos profesionales. El consumo que se ha desatado después del levantamiento de las restricciones es muy elevado. El alza de los tipos de interés y el agotamiento de los ahorros presagiaban una desaceleración del consumo y el crecimiento. Ha sucedido en Alemania y el Reino Unido, que padecen una recesión. Pero en EEUU el PIB se acrecentó un 2,5% en 2023, en gran parte por el mantenimiento del consumo a un nivel altísimo.

Los estadounidenses desde mediados de 2022 compran, viajan y contratan servicios con gran frenesí. Un fenómeno novedoso es la economía Barbie. Las mujeres viajan en grupo para disfrutar de acontecimientos musicales, artísticos y deportivos. Pero quieren contenidos –canciones, películas, partidos– diseñados específicamente para ellas y no para sus familiares masculinos. La película Barbie ya es la más taquillera de la historia con 146.000 millones de dólares. Las giras mundiales de Taylor Swift y Beyoncé están batiendo récords. Los bancos centrales calculan cuánto elevan el PIB. Multiplican exponencialmente los viajes, pernoctaciones en hoteles y comidas en restaurantes. Los largos y sofisticados conciertos con múltiples plataformas y decenas de bailarines requieren muchos técnicos de sonido y vídeo.

Swift, cantante profesional desde los 14 años, ha acumulado 592 premios y 101 récords mundiales Guinness. Diseñó su sexta gira mundial Eras como un viaje a través de sus diez épocas musicales. Cada concierto dura tres horas y media. Se estructura en función de sus diez álbumes con un total de 44 canciones. Los críticos elogian su diseño, producción y estética, así como su musicalidad, voz y presencia en escenario. Del 17 de marzo al 9 de agosto realizó conciertos en veinte ciudades de EEUU. Los 4,3 millones de entradas vendidas e ingresos de más de 100.000 millones de dólares ya son récords históricos. Generó actividad económica adicional de 146.000 millones. Con un total de 151 conciertos programados hasta diciembre de 2024, se prevé que los ingresos superarán los 200.000 millones. Después de EEUU, Swift prosiguió su gira en América Latina. Ahora llena estadios en Asia y Australia.

La Comisión Europea deseaba que Swift alentara la participación en las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebran entre el 6 y 9 de junio. Podrá hacerlo porque entre mayo y agosto llevará a cabo veintiséis conciertos en Europa. En España únicamente habrá el de Madrid el 30 de mayo.

Durante el verano empezó asimismo el noviazgo entre Swift, de 34 años, y Travis Kelce, superestrella del equipo de fútbol americano Kansas City Chiefs. Asistía a todos los partidos de los Chiefs, elevando la audiencia televisiva. Los Chiefs se alzaron con el campeonato de la NFL.

Taylor Swift en 2020 respaldó la candidatura de Joe Biden. Swift tiene una larga trayectoria de filantropía para NGS que ayudan a mujeres víctimas de maltrato y combaten el racismo y la brutalidad policial. Las encuestas muestran ahora un empate o ligera ventaja de Donald Trump sobre Biden. Las últimas dos elecciones presidenciales en EEUU se han decidido en los estados de Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona y Georgia. Trump los ganó en 2016, derrotando a Hillary Clinton. Biden se impuso en los seis en su victoria en 2020. Pero el presidente ha perdido mucho apoyo entre los jóvenes, afroamericanos e hispanos. Un grupo demográfico decisivo son los hombres y mujeres blancas. En 2016 un 57% votaron por Trump y solamente 37% por Clinton. Pero Biden recuperó una parte para los Demócratas en 2020.

Taylor Swift vivió hasta los 13 años en Pennsylvania. Podrá fácilmente asistir a los partidos de los Chiefs cuando la NFL inicie su temporada en septiembre porque la distancia entre Kansas City y su ciudad de residencia, Nashville, es de 791 km. Swift y Kelce han anunciado que vivirán juntos. Protagonizará conciertos en EEUU en octubre y noviembre. Trump tendrá que declarar en juzgados, aunque no concluyan en una condena. Este contraste y el efecto Swift animará a los votantes Demócratas. Hasta ahora mostraban apatía respecto a Biden. Por ello la campaña del presidente identificó a Taylor Swift como la personalidad más importante cuyo apoyo pretenden recabar. No había nadie en EEUU a quien el magnate neoyorquino no se atreviera a criticar. Trump ha pedido el apoyo de Swift, reivindicado que aprobó la ley de modernización musical, que puso al día los derechos de copyright musicales. Swift afirmó que no quiere con declaraciones influir en el voto de sus seguidores. Sus conciertos e impacto económico las hace innecesarias.