Un cuarto de los hogares españoles no puede afrontar el pago de los libros escolares

La «encuesta anual familiar» realizada recientemente por la OCU con motivo de la vuelta al cole refleja que el gasto medio de las familias para el inicio del curso escolar 2024/2025 será de 482€ por hijo, solo en libros de texto, material escolar y ropa y calzado.

En este estudio se nos muestran datos preocupantes que denotan un panorama social que debería alarmar a gobernantes y gobernados. En 3 de cada 4 hogares se vive al día. Entre el 76 y el 88% de los hogares con niños tiene «algunas o muchas» dificultades económicas, lo que, sin duda, no encaja en el discurso del cohete financiero del que se jacta la izquierda en el poder.

Es la consecuencia del incremento en la pobreza registrado en España en los últimos años. Las estadísticas en este terreno son concluyentes por contumaces. No es de extrañar que el 12% de los hogares tenga dificultades para afrontar la educación primaria o secundaria de sus hijos. Un 20% no puede afrontar los gastos de actividades extraescolares. Otro 25% no puede pagar libros, etc. y el 40% tiene dificultades para comprar ropa o accesorios. Este cuadro de insuficiencia social y doméstica, que salpica a un aspecto tan crucial como la enseñanza, supone por sí mismo una asignatura pendiente para las autoridades y un aldabonazo para una comunidad educativa obligada a enfrentar los retos inherentes a las dificultades económicas.

En lo que respecta al curso completo, de septiembre a junio, el gasto por hijo este curso escolar será de 2.588€ de media, creciendo un 13% con respecto a 2023. Entonces fue de 2.252€.

Uno de los principales motivos que encarece el curso escolar 2024-2025 es el incremento de actividades extraescolares, que prolonga la permanencia del alumno en el centro o en viajes, debido al fracaso en las políticas públicas de conseguir una cada vez más necesaria conciliación entre trabajo y familia por parte de los padres, que alentara además el crecimiento demográfico, otro de esos agujeros negros que nuestra sociedad contemporánea padece con una normalidad y una resignación más que esclarecedora.

El presupuesto anual que debe contemplar una familia por hijo dependerá del tipo de centro; en uno privado debe esperar 7.961€ de gastos, si es concertado baja a 3.396€ y si es público, 1.200€.

El precio medio anual también se ve influido por el nivel educativo. En bachiller la inversión media es de 2.927€, le siguen infantil y primaria, con 2.727€ y 2.650€, respectivamente. La de menor desembolso es la secundaria, con 2.350€/alumno y curso.

España cuenta con ejércitos de docentes para infantil, primaria, secundaria y bachiller. Según datos del INE correspondientes al anterior curso 2023/2024, la cantidad era de 773.568, de los cuales 563.181 estaban en la educación pública y 210.387 en la concertada y privada. En porcentajes, 72,8% en la pública y 27,2% entre centros concertados y privados.

Considerando los cuatro primeros niveles educativos, el número de estudiantes en España es de 2,5 millones, repartidos del siguiente modo; 685.134 en infantil, 963.374 en primaria, 641.457 en secundaria y 162.732 en bachiller.

Además de la variante económica, siempre decisiva, el desafío de este próximo curso tiene que situarse también en mejorar en las capacidades y la formación de nuestros alumnos. Es un hecho que no estamos donde nos tocaría por potencial económico y desarrollo y que en general debemos exigirnos mucho más. Según el último informe PISA disponible, los alumnos españoles han caído en todas las áreas que evaluaba la fiscalización de la OCDE con balances descorazonadores específicos como los peores resultados de la historia en Ciencias y Matemáticas. Tenemos exigentes deberes por delante.