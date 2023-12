Disparando el techo de gasto

No hay cosa que les guste más a los gobiernos social-comunistas que gastar. Solbes dejó el país endeudado hasta las cejas y tuvo que intervenir la UE para evitar que nos hundiéramos en la deuda. Calviño se va ahora al BEI sacando pecho por una gestión que ella califica de extraordinaria. No podía ser menos, tratándose de su propia gestión. El problema es que nos deja un país entrampado al límite pese al dinero free recibido de la UE. Dinero next generation que aún no sabemos bien como se está repartiendo, pues brilla la opacidad. Pese a todo, el techo de gasto, que cuando llegó Sánchez a la Moncloa era de 119.000 millones, lo han subido ahora a 199.000. Era comprensible que creciera durante la pandemia, pero no que se mantenga altísimo, rozando los 200.000. Claro, hay que pagar prebendas, chanchullos, subvenciones, asesores, observatorios, bonos y subsidios de todo tipo. Eso cuesta dinero. El problema es que, en vez de aprovechar la bonanza actual para reducir el déficit y la deuda, lo que hacemos es disparar ambos más aún. Ha dicho la Airef que los presupuestos de Calviño y Montero son fake. No se los creen. Incumplen las reglas fiscales y la ley de estabilidad. Y la OCDE alerta de que la reforma de las pensiones eleva el gasto el doble que los ingresos. A Sánchez y sus ministras les da igual. Ellos prefieren gastar y que paguen las generaciones venideras. El PP va a tumbar el techo de gasto en el Senado, cuya aprobación es preceptiva. Pero Sánchez ya está urdiendo fórmulas para superar esa barrera.