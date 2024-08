La entronización de Salvador Illa

Cuando se produzca la elección de Illa se recuperará la figura de un presidente al frente de un gobierno monocolor, aunque con una frágil mayoría parlamentaria. Esto le diferencia de Maragall y Montilla, también socialistas, que formaron gobiernos de coalición con los independentistas y los comunistas. Es bueno recordar que ERC es un partido coherente ideológicamente, aunque no en su actuación política como demuestra su historia, ya que siempre ha sido independentista. En este terreno no engaña a nadie. Es cierto que ha roto la unidad de acción en este ámbito y se ha distanciado de Junts. Un aspecto positivo para España, que compensa los disparates de Sánchez con sus cesiones a ERC y Junts, es el odio político que separa a las diferentes corrientes del independentismo. Como catalán me reconforta que hayan seguido la estela de Sánchez traicionando a Puigdemont. Marta Rovira ha impuesto que ERC actúe como palmero del PSC, ya que su prioridad es acabar con Puigdemont y Junqueras. El tiempo dirá si su polémica decisión ha sido un acierto o un error.

El regreso de Puigdemont solo servirá para retrasar unos días la entronización de Illa, que tendrá, además, los recursos que Sánchez detraerá del resto de autonomías del régimen común en beneficio de Cataluña. Es lógico que las élites burguesas catalanas, al margen de cualquier ideología, estén satisfechas porque se beneficiarán por la llegada de miles de millones. Desde las Cortes de Cádiz hasta ahora, el resto de España ha sido un mercado cautivo para el poderoso tejido empresarial catalán. Por supuesto, no tienen ningún interés en que se hable de las balanzas comerciales. No hay aduanas interiores, como sucedía en el Antiguo Régimen, que compensen esta situación. Por supuesto, la aportación a la solidaridad será un camelo y una especie de beneficencia destinada a encubrir el espíritu depredador que tendrá la nueva soberanía fiscal que gestionará Illa. Es bueno recordar que el PSC tiene un peso muy importante en el sector público empresarial español y que es uno de los mayores lobbies de nuestro país. Es una de las cesiones de Sánchez que pasa más desapercibida. No es una casualidad que al PSC siempre le haya interesado más la microeconomía que la macroeconomía. Es decir, los bienes, los precios, los mercados y los agentes económicos.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).